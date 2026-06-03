Снижение ставок по рублевым вкладам в крупнейших банках России замедлилось в мае 2026 года

В третьей декаде мая 2026 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России опустилась до 12,97%. При этом темпы снижения существенно замедлились по сравнению с предыдущими месяцами. Анализ динамики за период с января по май показывает последовательное сокращениеspeed падения ставок. Ключевым фактором остается политика Центрального банка, который в апреле в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Несмотря на общее снижение доходности, вклады сохраняют привлекательность для населения, особенно на коротких сроках. Рынок сбережений продолжает расти, но темпы роста замедляются, при этом рублевые депозиты и накопительные счета остаются основным драйвером.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде мая 2026 года снизилась до 12,97%. С начала года динамика снижения ставок менялась: январь - падение на 0,71 процентного пункта, февраль - на 0,51 п.п.

, март - на 0,50 п.п. , апрель - на 0,49 п.п. , а в мае уменьшение составило лишь 0,01 п.п. Это демонстрирует замедление tempace сокращения доходности депозитов.

Следование за ключевой ставкой Центрального банка остается основным фактором: на апрельском заседании совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,5%, что стало восьмым подряд уменьшением. В ответ крупнейшие банки последовательно корректировали ставки по вкладам. Согласно данным, 15 из 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц скорректировали свои предложения. По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам составляла 13,35%, снизившись на 0,33 п.п. с 24 апреля.

Доходность вкладов на срок полгода составила 12,97% (снижение на 0,18 п.п. ), а на год - 12,33% (небольшой рост на 0,05 п.п. ). За I квартал 2026 года средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде марта сократилась до 13,56% годовых, что стало седьмым подряд снижением.

Несмотря на общее снижение доходности, рублевые вклады остаются привлекательным инструментом для россиян, особенно на коротких сроках (до шести месяцев). Объем рынка сбережений продолжает расти: по оценкам экспертов, к концу 2026 года он может увеличиться на 11% и превысить 73 трлн рублей, хотя темпы роста замедляются. В апреле рынок сбережений вырос на 1 трлн рублей, достигнув 67,2 трлн рублей. Основным драйвером роста остаются именно рублевые вклады и накопительные счета, которые сохраняют доверие вкладчиков благодаря относительной стабильности и предсказуемости





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