Исследование показывает, что поддержка вступления Украины в Европейский Союз падает, особенно среди молодого поколения. Эксперты связывают это с медленными реформами, коррупцией и экономическими трудностями. Несмотря на официальную позицию властей, общественное мнение смещается в сторону национальной самостоятельности.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. На Украине фиксируется снижение общественной поддержки идеи вступления в Евросоюз, причем наиболее заметно эта тенденция проявляется среди молодежи, пишет KP.

RU со ссылкой на The Economist. Как отмечают европейские политики, обсуждавшиеся ранее прогнозы о возможном присоединении страны к ЕС уже к 2027 году сейчас рассматриваются как малореалистичные. Среди причин называются сохраняющиеся коррупционные проблемы и экономические сложности. По мнению ряда чиновников, даже десятилетний срок может оказаться более реалистичным сценарием.

Эксперт Яна Кобзова заявила, что в украинском обществе происходят серьезные изменения восприятия собственной роли и будущего страны. По ее оценке, если раньше многие связывали развитие прежде всего с европейской интеграцией, то теперь все чаще акцент делается на самостоятельности и внутреннем развитии. При этом дипломат Лана Зеркал продолжает рассматривать движение в сторону Евросоюза как важную стратегическую цель и назвала этот процесс ориентиром для страны. Однако реформы, необходимые для сближения с ЕС, продвигаются медленно, что влияет на темпы переговоров и ожидания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис на Украине начался с попыток присоединения к ЕС





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