Эксперты прогнозируют, что снижение ключевой ставки ЦБ до 12% и ниже положительно скажется на рынке недвижимости. Ипотека станет доступнее, что подстегнет спрос на первичном и вторичном рынках. Однако цены, вероятно, останутся стабильными из-за высокой себестоимости строительства и растущих затрат на материалы.

Эксперты прогнозируют, что снижение ключевой ставки Центрального банка до 12 процентов и ниже окажет стимулирующее влияние на рынок недвижимости и ипотечный сектор. Анастасия Горелкина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объяснила, что банки традиционно реагируют на решение регулятора, снижая ставки по кредитам.

По её мнению, если показатель опустится до 10‑11 процентов, ипотека станет значительно доступнее, что повысит интерес к приобретению жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. На первичном рынке спрос может резко вырасти, особенно если застройщики предложат гибкие условия, например, рассрочку или льготные программы. На вторичном рынке снижение ставок сделает готовые квартиры более привлекательными по сравнению с новостройками, поскольку разница в цене между объектами нового строительства и вторичного жилья может оказаться менее оправданной при более низкой стоимости заёмных средств.

Горелкина подчеркнула, что влияние на цены будет зависеть от соотношения спроса и предложения в конкретных районах. Если спрос резко превысит предложение в популярных локациях, цены могут вырасти. При сбалансированном рынке ожидается стабилизация или умеренный рост, аsignificant избыток нераспроданного жилья может привести к стагнации или небольшому снижению, хотя последний сценарий считается маловероятным на фоне общего роста покупательского спроса. Для застройщиков снижение ключевой ставки является позитивным сигналом, улучшая условия проектного финансирования и потенциально стимулируя запуск новых строительных проектов.

Однако эксперты сходы в том, что резкого падения цен на готовые объекты ждать не стоит, так как себестоимость уже заложена в действующих стройках. Иван Золотарев, беседуя с газетой. Ru, также отметил, что цены на московские новостройки не обрушатся. Скидки обычно касаются отдельных лотов - крупных или нестандартных квартир - а иногда застройщики готовы идти на уступки в ходе переговоров, особенно если дом близок к сдаче.

Он предупредил, что ожидание значительного снижения цен может обернуться против покупателя, поскольку стоимость строительных материалов и услуг продолжает расти. Если застройщики не смогут существенно удешевить квадратный метр, они могут сократить объемы строительства, что в перспективе усилит дефицит предложения на рынке. На этом фоне эксперты рекомендуют россиянам принимать решения о покупке жилья, исходя из собственных потребностей, а не из ожидания масштабных скидок. Отдельно рассматривались практические советы по накоплению средств на квартиру, которые ранее давала Анастасия Андрейчук.

Ключевой вывод: рынок недвижимости действительно получает импульс к росту благодаря дешевлещему ипотечному финансированию, однако цены останутся устойчивыми из-за высокой себестоимости строительства и сохраняющегося спроса. Покупателям стоит тщательно анализировать предложения и не затягивать с принятием решений, если условия ипотеки становятся выгодными





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