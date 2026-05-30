Снегопад за два дня до лета: в Хабаровском крае засыпало дороги и дома

В Хабаровском крае произошли редкие для конца мая снегопады, которые привели к накоплению снежных заносов в населённых пунктах и на дорогах. Региональное МЧС выпустило предупреждение о сильных осадках, включая мокрый снег, и усилении ветра. Причиной погодных аномалий названа активность циклона. Сходные предупреждения поступили и для юга России, где ожидаются ливни с градом и возможны смерчи.

Москва, 30 мая - АиФ-Москва. Жители Хабаровского края опубликовали в интернете видеозаписи, на которых видно мощные снегопад ы, прошедшие в регионе буквально за два дня до начала лета.

Опубликованные кадры демонстрируют, как снег засыпает дороги и дома в Ванинском и Солнечном районах. Накануне краевое управление МЧС выпустило предупреждение о сильных осадках, включая мокрый снег, которые ожидались в Нанайском, Комсомольском, Николаевском и Ульчских муниципальных районах, а также в городе Комсомольск-на-Амуре. В сообщении ведомства отмечалось, что местами возможны отложение мокрого снега, усиление ветра в долинах рек с порывами до 19-24 м/с, а на побережье - до 22-27 м/с.

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снегопады вызваны активностью циклона, находившегося в восточных районах Хабаровского края. Отдельно следует отметить, что ранее Росгидромет предупредил о сильных ливнях с градом на юге России в выходныеDays, а также о возможном образовании смерчей в прибрежных водах возле Сочи. Таким образом, аномальные погодные условия наблюдаются в разных частях страны, что вызывает обеспокоенность у местного населения и требует оперативных мер со стороны экстренных служб





Хабаровский Край Снегопад Аномальная Погода МЧС Циклон Осадки Мокрый Снег

