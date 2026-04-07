Смолов о лимите, сборной и часах: обзор острых высказываний

📆4/7/2026 3:31 PM
Фёдор Смолов поделился своим мнением о лимите на легионеров, текущей ситуации в сборной России и инциденте с часами. Футболист вызвал споры своими высказываниями, демонстрируя неоднозначное отношение к актуальным вопросам российского футбола.

Фёдор Смолов высказался по поводу лимита на легионеров в российском футбол е, проявив неожиданное мнение. Футбол ист подчеркнул, что поддерживает ограничения, объяснив это возможностью вернуться в топ-клуб даже в зрелом возрасте. «Я за, потому что еще летом могу вернуться. Ну а че, не только же Заболотному в «Спартак» переходить в 34. Сейчас и я в 36 в «Спартак» могу рассматриваться», – заявил Смолов.

Его слова вызвали бурную реакцию в футбольном сообществе, особенно учитывая, что последней профессиональной командой Смолова был «Краснодар», который он покинул по итогам чемпионского сезона-2024/25. Футбольные эксперты и болельщики активно обсуждают логику игрока, высказывая ироничные замечания о его желании получить возможность выступать в РПЛ в преклонном для футбола возрасте. Некоторые комментаторы сравнили его позицию с поговоркой о заборе и перепрыгивании через него, намекая на личную заинтересованность Смолова в данном вопросе. Это не первый раз, когда Смолов высказывает неоднозначные мнения, вызывающие дискуссии в футбольной среде. Его заявления всегда привлекают внимание, так как он является известной фигурой российского футбола, и его слова имеют определенный вес для болельщиков и экспертов. После ухода из «Краснодара» Смолов находится в поисках новой команды, и его комментарии о лимите можно расценивать как попытку обозначить свою позицию и, возможно, намекнуть на возможность перехода в один из ведущих клубов РПЛ в будущем. Футболист также коснулся темы сборной России, подчеркнув отсутствие мотивации для подготовки к матчам в текущей ситуации. Он заявил: «Если бы нам сказали, что через полгода начинаются отборочные матчи, Карпин наигрывал бы основной состав. А сейчас – ради чего?» Это высказывание отражает общее разочарование игроков, вызванное отстранением российской сборной от международных соревнований. Смолов намекает на отсутствие смысла в тренировках и подготовке, когда нет четких целей и перспектив. Его слова подчеркивают сложность текущей ситуации в российском футболе, когда игроки вынуждены адаптироваться к новым реалиям и искать мотивацию в условиях неопределенности. Футболист также поделился своим отношением к истории с пропавшими часами, произошедшей в Казани. Он признался, что не вдавался в подробности инцидента и попытался отнестись к ситуации с юмором. «Не разбирался, что произошло. В какой-то момент стал относиться к этому, будто «переплавил» их в золотую медаль – думаю, так правильно», – отметил Смолов. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, но в целом свидетельствует о его желании абстрагироваться от негативных эмоций и сохранить позитивный настрой. Важно отметить, что Смолов всегда был известен своим чувством юмора и умением находить позитив даже в сложных ситуациях. Его комментарии о часах, скорее всего, являются попыткой разрядить обстановку и избежать излишнего драматизма вокруг произошедшего. В целом, интервью Смолова демонстрирует его неоднозначное отношение к актуальным проблемам российского футбола. Футболист активно высказывается по разным вопросам, что делает его одним из самых обсуждаемых игроков. Его позиция по лимиту, отношение к сборной и история с часами показывают, что Смолов не боится выражать свои мнения, даже если они противоречивы или вызывают критику. Своими заявлениями он продолжает привлекать внимание к себе и к проблемам российского футбола

