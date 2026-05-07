Смертельная угроза на лайнере: вспышка хантавируса пугает Европу

В Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом после круиза из Аргентины. На борту судна MV Hondius зафиксированы смерти, а власти Канарских островов опасаются эпидемиологической катастрофы.

В Швейцарии зафиксировали первый тревожный случай заражения смертоносным хантавирус ом, что вызвало серьезную обеспокоенность в медицинских кругах Европы. Источником инфекции стал мужчина, который находился на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего по маршруту из Аргентины.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, именно на этом судне была зарегистрирована вспышка заболевания, которая уже привела к трагическим последствиям: трое пассажиров скончались, а еще один человек в настоящее время борется за жизнь в отделении реанимации. Ситуация осложняется тем, что судно направляется к Канарским островам, где планировалось провести обследование всех членов экипажа и пассажиров. Однако местные власти выражают резкое недовольство и опасения.

Президент Канарских островов открыто заявил, что без получения полной и достоверной информации о состоянии здоровья людей на борту правительство не позволит судну пришвартоваться. Власти опасаются, что за несколько дней пути до берега число зараженных может значительно вырасти, что создаст прямую угрозу для местного населения. Обстановка на самом лайнере описывается как крайне напряженная. Несмотря на серьезность ситуации, строгий карантин на борту введен не был, пассажирам лишь рекомендовали соблюдать базовые меры предосторожности.

Некоторые люди пытаются сохранять спокойствие, соблюдая дистанцию и используя маски в закрытых помещениях, однако для многих ситуация стала источником настоящей паники. Неопределенность в отношении будущего и туманные перспективы спасения подрывают моральное состояние людей. Те, кому удалось покинуть судно раньше, теперь открыто обвиняют руководство круиза и экипаж в преступной халатности. По их словам, администрация должна была отреагировать гораздо жестче сразу после первой смерти, изолировать потенциальных носителей и запретить групповые мероприятия.

Бывшие пассажиры утверждают, что люди продолжали вместе обедать и проводить досуг, в то время как перед таким длительным путешествием следовало требовать анализы крови у всех участников экспедиции. С медицинской точки зрения хантавирус представляет собой крайне опасную угрозу. Инкубационный период составляет от одной до шести недель, что делает отслеживание источника заражения сложным процессом. Эксперты ВОЗ предполагают, что люди заразились не на самом судне, а во время пребывания на суше, занимаясь наблюдением за птицами и контактируя с дикой природой вдоль побережья Африки.

Основными переносчиками вируса являются мелкие грызуны, а человек заражается при вдыхании частиц их экскрементов. Министр здравоохранения Испании подчеркнул, что хотя передача вируса от человека к человеку случается редко, она возможна при очень тесном контакте. Летальность заболевания достигает пятидесяти процентов, а вакцины или эффективного противовирусного препарата на данный момент не существует. Симптомы напоминают тяжелый грипп или сильную интоксикацию, которые быстро перерастают в поражение легких, почек, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.

Специалисты призывают не поддаваться всеобщей панике, напоминая о важности соблюдения санитарно-эпидемического режима, регулярном мытье рук и правильном хранении продуктов. В ВОЗ заверяют, что вероятность глобального распространения хантавируса по сценарию коронавируса крайне мала, так как механизмы передачи инфекции существенно отличаются





