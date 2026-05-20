Смертная казнь за границей: где и за какие преступления её могут применить к туристам

📆5/20/2026 2:46 AM
📰aifonline
Эксперт Александр Мкртчян рассказал о странах, где сохраняется смертная казнь, и о том, какие правонарушения, в частности перевозка наркотиков, могут стать причиной высшего наказания для иностранных туристов.

Москва, 20 мая – АиФ‑Москва. В последние годы смертная казнь остаётся одной из самых строгих мер наказания в ряде стран, открытых для туристов. Вице‑президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян раскрыл, где действуют самые жёсткие законы и какие преступления могут привести к высшей мере ответственности.

По его словам, в Китае за последний год было проведено около тысячи казней, причём приговоры в основном достаются мужчинам, женщины попадают в эту категорию крайне редко. Смертную казнь также предусматривают законодательные системы Ирана, Саудовской Аравии и Сингапура. В Вьетнаме и на Мальдивах эта мера находится на паузе, хотя приговоры иногда объявляются, а в Турции и Египте — в последние годы казней не проводилось. В Таиланде формально смертная казнь существует, однако её применение в реальности практически отсутствует.

Интересно, что наказание может быть назначено не только местным жителям, но и иностранным гражданам, в том числе туристам

Смертная Казнь Туристы Наркотики Китай Сингапур

 

