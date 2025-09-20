Смертельная инфекция в Керале: вспышка ПАМ уносит жизни и вызывает тревогу

В индийском штате Керала наблюдается тревожная вспышка первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМ), унесшая жизни 19 человек, включая младенца. Власти связывают всплеск заболеваемости с изменением климата и призывают жителей к осторожности.

В индийском штате Керала разворачивается тревожная ситуация с распространением смертельно опасной инфекции, унесшей жизни 19 человек, включая трехмесячного младенца. Причиной этой трагедии является микроскопический одноклеточный организм, вызывающий первичный амебный менингоэнцефалит ( ПАМ ). Эта инфекция чрезвычайно редка, и с 1962 года во всем мире было зафиксировано менее 488 случаев.

Однако в Керале ситуация приобретает угрожающие масштабы: в текущем году уже выявлен 61 случай заражения, что представляет собой увеличение почти на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом. Несколько смертей, включая трагический случай с младенцем, произошли в последние недели, о чем сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж. История одной из жертв, Собханы, особенно трогает за душу: накануне ежегодного праздника урожая Онам у нее появились головокружение и слабость, а всего через день, 5 сентября, она скончалась. «Мы были бессильны остановить это. Мы узнали об этой болезни только после смерти Собханы», — поделилась ее двоюродная сестра Аджита Катирадат, выражая глубокую скорбь и разочарование. Первый случай заражения неглерией в Керале был зарегистрирован лишь в 2016 году, а за последующие девять лет общее количество случаев составило всего восемь. Заметный рост заболеваемости начался в 2024 году, когда было зафиксировано 36 случаев заражения, из которых девять завершились летальным исходом. Власти связывают всплеск инфекции с изменениями климата: повышение температур, вызванное сжиганием ископаемого топлива, заставляет все больше людей искать спасения в общественных водоемах, создавая благоприятные условия для распространения возбудителя заболевания.\Южный штат Керала богат подземными водами и природными водоемами. Миллионы людей используют 5,5 миллионов колодцев и 55 тысяч прудов для повседневных нужд и купания, что делает их особенно уязвимыми перед риском заражения. Амеба, вызывающая ПАМ, обычно обитает в теплых пресноводных водоемах, где питается бактериями. Она попадает в организм человека через нос во время купания или ныряния. Оттуда по обонятельному нерву амеба мигрирует в мозг, начиная разрушать его ткани. Симптомы инфекции включают сильную головную боль, тошноту, рвоту и спутанность сознания. Несмотря на крайнюю редкость заболевания, оно почти всегда приводит к летальному исходу. Однако в Керале наблюдается относительно высокий показатель выживаемости – 24 процента, что связано с передовыми методами тестирования и ранней диагностикой. В других регионах мира, где диагностика затруднена, уровень выживаемости составляет всего 5 процентов. В ответ на сложившуюся ситуацию правительство штата инициировало масштабную кампанию по хлорированию колодцев, резервуаров для воды и общественных мест для купания, стремясь уменьшить распространение инфекции. Власти настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, избегая попадания воды в нос при купании в любых пресноводных водоемах, особенно в теплое время года. Эти меры направлены на защиту населения и предотвращение дальнейшего распространения смертельной инфекции, которая продолжает уносить жизни





