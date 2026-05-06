Смертельная пыль: В Британии зафиксирован резкий рост случаев силикоза из-за кварцевых столешниц

В Великобритании число случаев силикоза выросло на 450% из-за использования искусственного камня в производстве. Врачи предупреждают о необратимых повреждениях легких у рабочих.

Современный рынок отделочных материалов за последние годы претерпел значительные изменения, и одним из самых заметных трендов стал массовый переход на использование искусственного камня, в частности кварцевых композитов, для изготовления кухонных столешниц и элементов интерьера.

Популярность этого материала обусловлена его эстетической привлекательностью, долговечностью и, что самое важное, более низкой стоимостью по сравнению с традиционным мрамором или гранитом. Однако за внешней красотой и доступностью скрывается серьезная угроза для здоровья людей, которые ежедневно работают с этими материалами. В Великобритании в последнее время зафиксирован пугающий всплеск заболеваемости силикозом — тяжелым и зачастую смертельным поражением легких, вызванным вдыханием мельчайших частиц кристаллического кремнезема.

Согласно данным, опубликованным изданием 'The Sun', количество случаев силикоза в Британии за год увеличилось на колоссальные 450 процентов. Медицинское сообщество выражает глубокую обеспокоенность этой динамикой. Доктор Джо Фери, консультант известной Королевской больницы Бромптона, приводит конкретные цифры: если год назад было зафиксировано восемь случаев заболевания, то теперь их число возросло до сорока пяти. Такой стремительный рост напрямую связан с расширением производства изделий из кварцевого камня.

Проблема заключается в том, что в процессе резки, шлифовки и полировки столешниц в воздух выбрасывается огромное количество микроскопической пыли. При отсутствии надлежащей системы вентиляции на рабочих местах и игнорировании средств индивидуальной защиты эти частицы проникают глубоко в легочные ткани, где оседают в альвеолах. Механизм развития силикоза крайне коварен и разрушителен. Попадая в легкие, частицы кремнезема вызывают воспалительную реакцию.

Организм пытается бороться с инородными телами, что приводит к образованию необратимых рубцов и фиброзной ткани. Со временем здоровые ткани легких замещаются жесткими рубцами, что вызывает прогрессирующую одышку и резкое снижение способности крови насыщаться кислородом. В конечном итоге заболевание может перерасти в обширный фиброз, который является болезненным состоянием и в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Доктор Фери подчеркивает, что критически важно внедрить систему ранней диагностики, так как на начальных этапах болезнь может протекать бессимптомно, и рабочие не осознают масштаб угрозы, пока повреждения легких не станут критическими. Международный характер этой проблемы подтверждается и данными из Соединенных Штатов Америки. По сообщениям Fox News, в 2025 году в США был официально подтвержден первый случай смерти от силикоза, связанный именно с этой отраслью. Погибший был 40-летним мужчиной, который в течение четырнадцати лет занимался профессиональной обработкой каменных столешниц.

Его многолетний стаж в шлифовке и полировке стал фатальным, так как именно эти операции создают самую опасную, мелкодисперсную пыль. Этот трагический случай стал серьезным предупреждением для всего мирового сообщества, указывая на то, что индустрия искусственного камня может создать целое поколение людей с тяжелыми легочными патологиями, если меры безопасности не будут ужесточены. Для предотвращения дальнейшей катастрофы эксперты настаивают на полном пересмотре стандартов безопасности в цехах по обработке камня.

Необходимым условием является переход на методы мокрой резки, при которых вода связывает пыль и не дает ей подниматься в воздух, а также установка мощных систем вытяжки и фильтрации. Кроме того, использование обычных масок считается недостаточным; рабочие должны быть обеспечены профессиональными респираторами высокого класса защиты. Только комплексный подход, включающий государственное регулирование, строгий контроль за соблюдением техники безопасности и регулярные медицинские осмотры сотрудников, позволит остановить эпидемию этого профессионального заболевания и спасти жизни тысяч мастеров по всему миру





