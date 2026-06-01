Смертельное ДТП в Пермском крае: погибли трое детей и женщина-водитель

На трассе Р-243 в Суксунском округе столкнулись грузовик и Lada Largus. Водитель тягача не учел дорожные условия, выехал на встречную полосу. В результате погибли четверо, в том числе трое детей. На месте работают спасатели.

В Пермском крае на 113-м километре трассы Р-243 произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой тягач MAN с полуприцепом и легковой автомобиль Lada Largus. Авария случилась вечером 31 мая 2026 года вблизи поселка Сабарка Суксунского муниципального округа.

По предварительным данным, водитель грузовика 1977 года рождения не справился с управлением из-за сложных дорожных и погодных условий. Полуприцеп занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Lada Largus, за рулем которой находилась женщина 1982 года рождения. Удар был такой силы, что легковой автомобиль получил критические повреждения. К сожалению, в результате аварии погибли четыре человека - сама водитель Lada Largus и трое детей, находившихся в салоне.

Все они скончались на месте до прибытия медиков. Также есть пострадавшие, подробности их состояния уточняются. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП задействовано 28 человек и 10 единиц техники.

От МЧС России - 4 человека и 1 единица техники. Спасатели деблокировали тела погибших и оказали помощь пострадавшим. Движение на участке трассы было частично перекрыто для проведения следственных действий. Следственно-оперативная группа выясняет точные обстоятельства произошедшего.

Предварительная причина - несоблюдение водителем грузовика безопасной скорости и дистанции, а также неправильный выбор режима движения в соответствии с дорожной обстановкой. Возможно, сказалось состояние дорожного покрытия или неблагоприятные погодные условия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Эта трагедия вновь напоминает о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, особенно при перевозке детей.

Водители должны учитывать погоду, состояние трассы и всегда соблюдать скоростной режим. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения к ответственности и осторожности. Кроме того, на место выехала следственная группа для установления всех деталей. Проводится опрос свидетелей, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Водитель грузовика задержан до выяснения обстоятельств. Правоохранители напоминают водителям, что на трассах с интенсивным движением необходимо соблюдать особую осторожность, особенно в условиях дождя или тумана. Превышение скорости и игнорирование дорожных знаков могут привести к непоправимым последствиям. Эта авария стала одной из самых крупных по числу жертв в Пермском крае за последнее время. Семьям погибших будет оказана необходимая психологическая и материальная помощь





