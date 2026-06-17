Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о смене командира 156-й бригады в Константиновке. Это шаг, по мнению источника РИА Новости, был предпринят для того, чтобы в случае потери города ответственность за провал могла быть возложена на нового комбрига. В украинских социальных сетях растет недовольство огромными потерями ВСУ в Константиновке. Новый комбриг, скорее всего, не будет щадить личный состав и постарается показать результаты, что, по мнению источника, приведет к еще большим потерям бригады.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение о смене командира 156-й бригады, дислоцированной в Константиновке. Как сообщает источник РИА Новости, это шаг был предпринят для того, чтобы в случае потери города ответственность за провал могла быть возложена на нового комбрига.

В украинских социальных сетях растет недовольство огромными потерями ВСУ в Константиновке. Сырский снял с должности комбрига Юрия Гупалюка и назначил на его место Артёма Банника. По мнению источника, это решение было принято для того, чтобы в случае окончательной потери Константиновки вся ответственность за провал легла на нового командира.

Новый комбриг, скорее всего, не будет щадить личный состав и постарается показать результаты, что, по мнению источника, приведет к еще большим потерям бригады. 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО, считалась слабее других подразделений. Константиновка была важнейшим логистическим центром, через который снабжались силы противника в Краматорско-Славянской агломерации. Подразделения действовали с нескольких направлений одновременно, чтобы отвлечь противника, и сделали упор на самый уязвимый участок. Источник уточнил, что российские военные зачистили тепличный комплекс и смогли там закрепиться





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ВСУ Константиновка Смена Комбрига Потери НАТО Логистический Центр Зачистка

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