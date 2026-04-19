Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия отказали ему в праве пролета над их территориями по пути в Москву. Он намерен найти другой маршрут, как это уже случалось в прошлом году. События 9 мая в Москве в 2025 году привлекли внимание международного сообщества, а запреты на пролет для лидеров ЕС вызвали дискуссии.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил о том, что Литва и Латвия отказали ему в праве пролета над их воздушным пространством во время его предстоящей поездки в Москву. Это решение, по словам Фицо, является беспрецедентным, поскольку страны-члены Европейского союза отказывают в доступе главе правительства другой страны-члена ЕС. Словацкий лидер выразил намерение найти альтернативный маршрут, отметив, что подобная ситуация уже возникала в прошлом году.

Данный инцидент произошел на фоне торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы над нацистской Германией, которые прошли в Москве 9 мая 2025 года. Как сообщается, в праздновании приняли участие лидеры 27 государств, включая представителей таких стран, как Китай, Беларусь, Куба, Венесуэла, Словакия и Сербия. Однако, несмотря на участие ряда высоких гостей, пролет определенных политиков через европейское небо оказался под вопросом. Так, Литва и Латвия наложили запрет на пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича на пути в российскую столицу. Прибалтийские страны объяснили свои решения «политической чувствительностью цели полета» и «технической и дипломатической чувствительностью». Кроме того, Фицо также столкнулся с запретом на пролет через воздушное пространство Польши. Освещение этих событий западными СМИ, в частности DW, демонстрирует неоднозначную оценку парада Победы в Москве. Отмечается, что Москва, ассоциируя нынешнее вторжение в Украину с праздником Победы, пригласила на Красную площадь своих союзников, что, по мнению экспертов, имеет значительные последствия для международной политики. В то же время, решение бундестага Германии не приглашать представителей Российской Федерации и Беларуси на торжества, посвященные окончанию Второй мировой войны, было раскритиковано. Автор одного из материалов в рубрике «Берлинский инсайдер» Дирк Эммерих назвал этот шаг ошибочным, полагая, что ФРГ посылает неверный сигнал. Параллельно с этими событиями, внимание также привлекли выборы в парламент Болгарии, потенциально способные изменить курс страны, а также ужесточение правил получения вида на жительство в Казахстане, что отражает тенденции в политике разных стран мира





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Словакия Литва Латвия Роберт Фицо Международные Отношения

United States Latest News, United States Headlines

