Премьер-министр Словакии Игорь Фицо сообщил, что ряд стран Евросоюза может поддержать иск Братиславы против Европейской комиссии (ЕК) в связи с планами по отказу от импорта российского газа. Словакия уже подала жалобу на Еврокомиссию из-за решения, предусматривающего прекращение поставок российского газа в страны ЕС к 2027 г.

Словакия уже подала жалобу на Еврокомиссию из-за решения, предусматривающего прекращение поставок российского газа в страны ЕС к 2027 г. Словацкий премьер-министр подчеркнул, что многие представители ЕС отметили сильную аргументацию, что странам Европы будет сложно обойтись без импорта российской нефти. Он также отметил, что остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» нанесла ущерб в размере более 10 млрд евро гражданам стран Евросоюза. Он уточнил, что в результате конфликта США и Ирана население вынуждено платить повышенную цену за нефтепродукты.

Кроме того, премьер-министр Словакии не поддержит 20-й пакет санкций против РФ, если ЕК в вопросе нефти останется на стороне Украины. Ранее он также выразил недовольство тем, что Еврокомиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС





