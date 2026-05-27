Словакия не станет участвовать в создаваемом Европейским союзом «специальном трибунале» против России по украинскому вопросу

European UnionRussiaUkraine
📆5/27/2026 7:39 PM
📰lifenews_ru
Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага заявил, что инициатива Брюсселя не имеет ничего общего с реальным правосудием и носит исключительно политический характер. Ранее ряд европейских чиновников высказывались о необходимости привлечения российского руководства к ответственности за события на Украине, однако, как видно на примере Словакии, внутри самого Евросоюза есть противники этой идеи, считающие её абсурдной.

Словакия не станет участвовать в создаваемом Европейским союзом «специальном трибунале» против России по украинскому вопросу.

Такое заявление сделал словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага в своём телеграм-канале.

«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет», —По словам парламентария, инициатива Брюсселя не имеет ничего общего с реальным правосудием и носит исключительно политический характер. Ранее ряд европейских чиновников высказывались о необходимости привлечения российского руководства к ответственности за события на Украине.

Однако, как видно на примере Словакии, внутри самого Евросоюза есть противники этой идеи, считающие её абсурдной. Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая . В заявлении главы евродипломатии подчёркивается, что ответственность за начало войны лежит на лидерах России. Евросоюз будет добиваться неотвратимости наказания. Никакой безнаказанности не должно быть, подчеркнула Каллас

European Union Russia Ukraine Special Tribunal Lubos Blaha Kay Majorovska Responsibility War Legal Proceedings

 

