Head Topics

Словения намерена провести референдум о выходе из НАТО: новые вызовы для Европы

Политика News

СловенияНАТОРеферендум
📆4/13/2026 8:23 PM
📰Известия
183 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 98% · Publisher: 51%

Лидер партии «Правда» Зоран Стеванович объявил о планах проведения референдума по выходу Словении из НАТО, что вызвало широкий резонанс и поднимает вопросы о будущем страны в контексте глобальной геополитики. Решение последовало на фоне заявлений о возможных разногласиях внутри альянса и балансировании Венгрии между Москвой и Брюсселем.

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии «Правда» Зоран Стеванович 13 апреля объявил о намерении инициировать референдум о выходе страны из Организации Североатлантического договора ( НАТО ). В своем заявлении, сделанном в эфире «Радио и телевидение Словении», Стеванович подчеркнул приверженность предвыборным обещаниям своей партии. «Мы обязались перед народом провести референдум по вопросу о выходе из НАТО , и мы этот референдум проведем», — цитируют его слова.

Это заявление стало одним из первых значимых шагов нового руководства и ознаменовало смену политического курса, направленного на переосмысление внешнеполитических приоритетов страны. Стеванович четко обозначил стремление к суверенитету и самостоятельности во внешней политике, подчеркнув необходимость для Словении проводить независимую и самостоятельную линию. Он подчеркнул, что ключевым принципом внешней политики должно стать сотрудничество со всеми государствами, особенно с великими державами, при этом исключая возможность подчинения интересам каких-либо других стран.

Это заявление вызывает широкий общественный резонанс и поднимает вопросы о будущем Словении в контексте глобальной геополитики, ставя под сомнение ее роль в европейском пространстве и в рамках Североатлантического альянса. Аналитики отмечают, что подобное решение может быть обусловлено различными факторами, включая экономические соображения, опасения по поводу возможной эскалации конфликтов и стремление к большему национальному суверенитету. В свете текущей международной обстановки, когда напряженность в отношениях между странами растет, заявление Стевановича приобретает особую актуальность и может оказать значительное влияние на политический ландшафт не только Словении, но и всего региона.

В контексте сложившейся геополитической ситуации, заявление Стевановича следует рассматривать в комплексе с другими событиями, происходящими в европейских странах. В частности, стоит обратить внимание на позицию Венгрии, которая, как ожидается, будет стремиться к балансированию между интересами Москвы и Брюсселя. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, по мнению экспертов, вряд ли займет однозначно антироссийскую позицию, что может повлиять на формирование коалиций и политических альянсов в регионе. Параллельно с этим, заявление президента Финляндии Александера Стубба, сделанное 27 марта, о возможном расколе внутри НАТО на разные группы, также вызывает определенные опасения. Стубб отметил, что внутри альянса наблюдается разделение на страны, приверженные либеральным ценностям и защищающие их, и страны, ориентированные на заключение сделок с США. Данное разделение, по его словам, может ослабить единство НАТО и затруднить принятие согласованных решений по важным вопросам внешней политики. Все эти факторы вместе взятые создают сложную и динамичную картину европейской политики, где страны вынуждены искать баланс между различными интересами и вызовами.

Решение Словении о возможном референдуме по выходу из НАТО является значимым событием, которое может изменить расстановку сил в регионе. В случае выхода из альянса, Словения может столкнуться с необходимостью пересмотра своей оборонной стратегии и поиска новых союзников для обеспечения безопасности. Это также может повлиять на ее экономические отношения с другими странами, особенно теми, которые являются членами НАТО. Кроме того, данное решение может стать прецедентом и подтолкнуть другие страны к пересмотру своего членства в НАТО. В связи с этим, международное сообщество будет внимательно следить за развитием событий в Словении, оценивая последствия этого шага и его влияние на стабильность в Европе. Необходимо учитывать, что процесс выхода из НАТО является сложным и длительным, требующим проведения референдума, внесения изменений в законодательство и согласования с другими членами альянса. Таким образом, заявление Стевановича — это только первый шаг на пути к потенциальным изменениям во внешней политике Словении, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая поддержку населения, политическую волю руководства и реакцию других государств.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-13 23:24:15