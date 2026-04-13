Лидер партии «Правда» Зоран Стеванович объявил о планах проведения референдума по выходу Словении из НАТО, что вызвало широкий резонанс и поднимает вопросы о будущем страны в контексте глобальной геополитики. Решение последовало на фоне заявлений о возможных разногласиях внутри альянса и балансировании Венгрии между Москвой и Брюсселем.

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии «Правда» Зоран Стеванович 13 апреля объявил о намерении инициировать референдум о выходе страны из Организации Североатлантического договора ( НАТО ). В своем заявлении, сделанном в эфире «Радио и телевидение Словении», Стеванович подчеркнул приверженность предвыборным обещаниям своей партии. «Мы обязались перед народом провести референдум по вопросу о выходе из НАТО , и мы этот референдум проведем», — цитируют его слова.

Это заявление стало одним из первых значимых шагов нового руководства и ознаменовало смену политического курса, направленного на переосмысление внешнеполитических приоритетов страны. Стеванович четко обозначил стремление к суверенитету и самостоятельности во внешней политике, подчеркнув необходимость для Словении проводить независимую и самостоятельную линию. Он подчеркнул, что ключевым принципом внешней политики должно стать сотрудничество со всеми государствами, особенно с великими державами, при этом исключая возможность подчинения интересам каких-либо других стран.

Это заявление вызывает широкий общественный резонанс и поднимает вопросы о будущем Словении в контексте глобальной геополитики, ставя под сомнение ее роль в европейском пространстве и в рамках Североатлантического альянса. Аналитики отмечают, что подобное решение может быть обусловлено различными факторами, включая экономические соображения, опасения по поводу возможной эскалации конфликтов и стремление к большему национальному суверенитету. В свете текущей международной обстановки, когда напряженность в отношениях между странами растет, заявление Стевановича приобретает особую актуальность и может оказать значительное влияние на политический ландшафт не только Словении, но и всего региона.

В контексте сложившейся геополитической ситуации, заявление Стевановича следует рассматривать в комплексе с другими событиями, происходящими в европейских странах. В частности, стоит обратить внимание на позицию Венгрии, которая, как ожидается, будет стремиться к балансированию между интересами Москвы и Брюсселя. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, по мнению экспертов, вряд ли займет однозначно антироссийскую позицию, что может повлиять на формирование коалиций и политических альянсов в регионе. Параллельно с этим, заявление президента Финляндии Александера Стубба, сделанное 27 марта, о возможном расколе внутри НАТО на разные группы, также вызывает определенные опасения. Стубб отметил, что внутри альянса наблюдается разделение на страны, приверженные либеральным ценностям и защищающие их, и страны, ориентированные на заключение сделок с США. Данное разделение, по его словам, может ослабить единство НАТО и затруднить принятие согласованных решений по важным вопросам внешней политики. Все эти факторы вместе взятые создают сложную и динамичную картину европейской политики, где страны вынуждены искать баланс между различными интересами и вызовами.

Решение Словении о возможном референдуме по выходу из НАТО является значимым событием, которое может изменить расстановку сил в регионе. В случае выхода из альянса, Словения может столкнуться с необходимостью пересмотра своей оборонной стратегии и поиска новых союзников для обеспечения безопасности. Это также может повлиять на ее экономические отношения с другими странами, особенно теми, которые являются членами НАТО. Кроме того, данное решение может стать прецедентом и подтолкнуть другие страны к пересмотру своего членства в НАТО. В связи с этим, международное сообщество будет внимательно следить за развитием событий в Словении, оценивая последствия этого шага и его влияние на стабильность в Европе. Необходимо учитывать, что процесс выхода из НАТО является сложным и длительным, требующим проведения референдума, внесения изменений в законодательство и согласования с другими членами альянса. Таким образом, заявление Стевановича — это только первый шаг на пути к потенциальным изменениям во внешней политике Словении, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая поддержку населения, политическую волю руководства и реакцию других государств.





