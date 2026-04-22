Словакия блокирует новые санкции ЕС против России до возобновления работы «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет поддерживать новые антироссийские санкции до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо четко обозначил эту позицию 22 апреля, подчеркнув, что одобрение новых антироссийских санкций не будет рассматриваться до тех пор, пока не будет обеспечено стабильное и надежное функционирование нефтепровода. Это заявление стало ответом на продолжающиеся дискуссии в ЕС относительно дальнейших мер давления на Россию в связи с ситуацией в Украине. Фицо выразил серьезную обеспокоенность по поводу надежности поставок нефти и подчеркнул, что доверие между Словакией и Украиной было подорвано.

Он не исключил возможности повторной остановки трубопровода со стороны украинских властей, особенно в контексте обсуждения и возможного одобрения крупного кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. По мнению премьер-министра, существует риск того, что после разблокировки кредита могут последовать новые перебои с поставками нефти, даже если «Дружба» будет восстановлена. В связи с этим, правительство Словакии приступило к подготовке юридической базы для разблокирования кредита Украине, но одновременно настаивает на гарантиях возобновления поставок нефти по «Дружбе».

Эта позиция отражает стремление Словакии обеспечить свою энергетическую безопасность и защитить национальные интересы. Параллельно с позицией Словакии, наблюдаются изменения в отношении Венгрии к вопросу о выделении Киеву 90 миллиардов евро. Новое правительство Венгрии демонстрирует готовность снять свое вето на предоставление этой финансовой помощи, что свидетельствует о некотором смягчении позиции Будапешта в отношении Украины. Совет Европейского союза практически преодолел сопротивление Венгрии по этому вопросу и активно обсуждает инициативы для разработки 21-го пакета санкций против России.

Это указывает на растущее давление на страны-члены ЕС с целью достижения консенсуса по дальнейшим мерам давления на Россию. Однако, Словакия остается непреклонной в своей позиции, связывая поддержку новых санкций с возобновлением работы нефтепровода «Дружба». Эта ситуация создает определенные трудности для ЕС в достижении единой позиции по вопросам санкционной политики. Агентство Reuters сообщило, что послы ЕС одобрили как кредит Киеву на 90 миллиардов евро, так и 20-й пакет санкций против России.

В то же время, ЕС ожидает от Словакии и Венгрии отказа от своих возражений после восстановления поставок топлива по нефтепроводу «Дружба». Это подчеркивает важность нефтепровода «Дружба» как инструмента политического давления и переговоров в рамках ЕС. Словакия, таким образом, использует свою зависимость от российских энергоносителей как рычаг влияния для защиты своих интересов. Вопрос о нефтепроводе «Дружба» имеет стратегическое значение для Словакии, поскольку он обеспечивает значительную часть ее потребностей в нефти.

Остановка поставок нефти по этому трубопроводу привела к серьезным экономическим последствиям для страны, включая рост цен на топливо и проблемы для нефтеперерабатывающей промышленности. Поэтому правительство Словакии рассматривает возобновление работы «Дружбы» как приоритетную задачу. Роберт Фицо неоднократно заявлял о необходимости диверсификации источников энергоснабжения, но признает, что в краткосрочной перспективе Словакия остается зависимой от российских энергоносителей. В связи с этим, он настаивает на гарантиях со стороны Украины относительно стабильности поставок нефти по «Дружбе».

Позиция Словакии также отражает обеспокоенность по поводу геополитической ситуации в регионе и возможных рисков, связанных с дальнейшим обострением отношений между Россией и Украиной. Фицо подчеркивает, что Словакия заинтересована в мирном разрешении конфликта и выступает за диалог между сторонами. Он считает, что санкции не являются эффективным инструментом для достижения этой цели и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Словакия стремится к балансу между поддержкой Украины и защитой своих национальных интересов, и ее позиция по вопросу о санкциях против России является отражением этого стремления. Правительство продолжает анализировать ситуацию и разрабатывать стратегии для обеспечения энергетической безопасности страны в условиях меняющейся геополитической обстановки. Восстановление работы нефтепровода «Дружба» рассматривается как важный шаг в этом направлении





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Словакия Россия Санкции Европейский Союз Нефтепровод Дружба Роберт Фицо Украина Энергетическая Безопасность

United States Latest News, United States Headlines