Слова ван дер Варта о России на Евро-2008: "Придумал себе оправдание, сказав, что Россия была на допинге. Может, употребил чего в кофешопе – в Нидерландах это легально"

Российская команда обыграла сборную Нидерландов в 1/4 финале Евро-2008 (3:1), забив два мяча в дополнительное время. Вспоминая этот матч, ван дер Варт: "Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись". Почему-то вдруг он проснулся с такой навязчивой идеей. Но если ты такие вещи заявляешь, то должны быть аргументы, факты, доказательства. Всех спортсменов всегда проверяют, и шанс уйти незамеченным в той игре был ничтожно мал. Я сомневаюсь в том, что его слова имеют реальный вес. Может, употребил чего в кофешопе в Нидерландах. У них это легально же. Думаю, ему надо меньше посещать такие заведения", — сказал Свищев.

Российская команда обыграла сборную Нидерландов в 1/4 финале Евро-2008 (3:1), забив два мяча в дополнительное время. Вспоминая этот матч, ван дер Варт: "Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допинг ом в России...

Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись". Почему-то вдруг он проснулся с такой навязчивой идеей.

Но если ты такие вещи заявляешь, то должны быть аргументы, факты, доказательства. Всех спортсменов всегда проверяют, и шанс уйти незамеченным в той игре был ничтожно мал. Я сомневаюсь в том, что его слова имеют реальный вес. Может, употребил чего в кофешопе в Нидерландах.

У них это легально же. Думаю, ему надо меньше посещать такие заведения", — сказал Свищев. Билялетдинов о словах ван дер Варта: "Обиделся, что Россия их переехала. Смешно – на Евро постоянно сдавались допинг-тесты.

Пусть получше оправдание придумает". Аршавин о словах ван дер Варта: "Не знаю, какой допинг должен быть, футбол – не цикличный спорт. Для меня самого удивительно, как я бегал матч с Нидерландами. Они всех разнесли в группе смерти"





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