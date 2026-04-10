Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова высказалась о позиции Вольфганга Пихлера относительно допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, а также поделилась своими впечатлениями от церемонии перераспределения медалей Сочи-2014.

Светлана Слепцова , олимпийская чемпионка Ванкувера-2010, поделилась своим мнением о позиции Вольфганга Пихлера, бывшего тренера сборной России по биатлон у, относительно допуск а российских спорт сменов к международным соревнованиям. Слепцова выразила разочарование высказываниями Пихлера, подчеркнув, что он работал с российской командой много лет и неоднократно выражал свою привязанность к России.

Она считает, что в текущей ситуации, когда вопрос о допуске российских спортсменов стоит остро, Пихлеру следовало бы воздержаться от комментариев. Слепцова также поделилась своими впечатлениями от церемонии перераспределения медалей Сочи-2014, которая состоялась на Олимпиаде-2026 в Антхольце. Она призналась, что присутствовать на этой церемонии было неприятно, особенно осознавая, что сборная России лишилась золотой медали в эстафете из-за допингового скандала. Слепцова отметила, что не испытывает опасений по поводу своих собственных медалей, подчеркивая, что завоевала их честно и гордится своими достижениями.\В интервью, Слепцова рассказала о своих отношениях с иностранными спортсменами и тренерами во время Игр в Антхольце. Она отметила, что не заметила негативного отношения со стороны других стран, большинство спортсменов относились к ней доброжелательно. Слепцова подчеркнула, что ей не хотелось бы встречаться с Пихлером после его высказываний, учитывая его прошлые заверения в любви к России. Она считает, что его комментарии неуместны и не соответствуют его прежним заявлениям. В дополнение к этому, Слепцова также рассказала о своей поддержке биатлонистки Симон, которой она привезла сувениры из Югры. Она призналась, что в последнее время следит только за Симон, игнорируя остальных спортсменов. В разговоре также были затронуты мнения других экспертов и спортсменов. Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что российские биатлонисты могли бы бороться за высокие места на Олимпиаде, если бы имели возможность участвовать. Павел Ростовцев поделился своим мнением о трудностях, с которыми сталкиваются желающие работать в сборной России, в частности, о низкой заработной плате и большой ответственности. Зайцева рассказала о своей работе с детьми и о важности привлечения их к занятиям лыжами и биатлоном.\В целом, интервью Светланы Слепцовой отражает ее позицию по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, ее разочарование по поводу позиции Вольфганга Пихлера, а также ее личный опыт и впечатления от Олимпиады. Слепцова выразила свою преданность российскому спорту и гордость за свои достижения, подчеркивая важность честной игры и уважения к спортсменам. Она также коснулась текущих проблем, с которыми сталкиваются российские спортсмены и тренеры, и выразила надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации. Важно отметить, что Слепцова, как спортсменка, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх, имеет право на собственное мнение и выражение своей позиции. Ее слова отражают чувства многих российских спортсменов, которые оказались в непростой ситуации из-за сложившихся политических обстоятельств. Она, как и многие другие, желает скорейшего возвращения российских спортсменов на международную арену и возможности представлять свою страну на соревнованиях высшего уровня





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Сотникова рассказала о причинах госпитализацииОлимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции. Бывшая спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку.

Read more »

Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем самочувствииОлимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что его состояние стабилизировалось.

Read more »

Выставил квартиру на продажу и укатил из России. Куда пропал олимпийский чемпион Виктор АнВиктор Ан подарил российским болельщикам массу положительных эмоций на Олимпиаде-2014 в Сочи 😍 Корейский чемпион, перебравшийся в стан сборной России, на Играх завоевал сразу три золотые медали 🥇🥇🥇 Рассказываем, как сложилась судьба чемпиона 👇

Read more »

Легков поддержал Латыпова после эстафеты на ОлимпиадеОлимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков выразил поддержку соотечественнику биатлонисту Эдуарду Латыпову

Read more »

Перенесла операцию и рассталась с бойфрендом. Куда пропала теннисная красотка Эжени Бушар?🎾 Перенесла операцию и рассталась с бойфрендом. Куда пропала теннисная красотка Эжени Бушар? Финалистка Уимблдона-2014 готовилась вернуться на корт и случайно в ресторане Майами встретила Дэвида Бекхэма 👇

Read more »

Тайный побег, скандальный звонок и в итоге финал карьеры. Как от Этери Тутберидзе ушла олимпийская чемпионка«КП Спорт» вспоминает историю ухода олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой от Этери Тутберидзе:

Read more »