Слепцова о позиции Пихлера: 'Если ты так думаешь, лучше промолчать'

Слепцова о позиции Пихлера: 'Если ты так думаешь, лучше промолчать'
Светлана СлепцоваВольфганг ПихлерДопуск
📆4/10/2026 4:24 PM
Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова высказалась о позиции Вольфганга Пихлера относительно допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, а также поделилась своими впечатлениями от церемонии перераспределения медалей Сочи-2014.

Светлана Слепцова , олимпийская чемпионка Ванкувера-2010, поделилась своим мнением о позиции Вольфганга Пихлера, бывшего тренера сборной России по биатлон у, относительно допуск а российских спорт сменов к международным соревнованиям. Слепцова выразила разочарование высказываниями Пихлера, подчеркнув, что он работал с российской командой много лет и неоднократно выражал свою привязанность к России.

Она считает, что в текущей ситуации, когда вопрос о допуске российских спортсменов стоит остро, Пихлеру следовало бы воздержаться от комментариев. Слепцова также поделилась своими впечатлениями от церемонии перераспределения медалей Сочи-2014, которая состоялась на Олимпиаде-2026 в Антхольце. Она призналась, что присутствовать на этой церемонии было неприятно, особенно осознавая, что сборная России лишилась золотой медали в эстафете из-за допингового скандала. Слепцова отметила, что не испытывает опасений по поводу своих собственных медалей, подчеркивая, что завоевала их честно и гордится своими достижениями.\В интервью, Слепцова рассказала о своих отношениях с иностранными спортсменами и тренерами во время Игр в Антхольце. Она отметила, что не заметила негативного отношения со стороны других стран, большинство спортсменов относились к ней доброжелательно. Слепцова подчеркнула, что ей не хотелось бы встречаться с Пихлером после его высказываний, учитывая его прошлые заверения в любви к России. Она считает, что его комментарии неуместны и не соответствуют его прежним заявлениям. В дополнение к этому, Слепцова также рассказала о своей поддержке биатлонистки Симон, которой она привезла сувениры из Югры. Она призналась, что в последнее время следит только за Симон, игнорируя остальных спортсменов. В разговоре также были затронуты мнения других экспертов и спортсменов. Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что российские биатлонисты могли бы бороться за высокие места на Олимпиаде, если бы имели возможность участвовать. Павел Ростовцев поделился своим мнением о трудностях, с которыми сталкиваются желающие работать в сборной России, в частности, о низкой заработной плате и большой ответственности. Зайцева рассказала о своей работе с детьми и о важности привлечения их к занятиям лыжами и биатлоном.\В целом, интервью Светланы Слепцовой отражает ее позицию по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, ее разочарование по поводу позиции Вольфганга Пихлера, а также ее личный опыт и впечатления от Олимпиады. Слепцова выразила свою преданность российскому спорту и гордость за свои достижения, подчеркивая важность честной игры и уважения к спортсменам. Она также коснулась текущих проблем, с которыми сталкиваются российские спортсмены и тренеры, и выразила надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации. Важно отметить, что Слепцова, как спортсменка, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх, имеет право на собственное мнение и выражение своей позиции. Ее слова отражают чувства многих российских спортсменов, которые оказались в непростой ситуации из-за сложившихся политических обстоятельств. Она, как и многие другие, желает скорейшего возвращения российских спортсменов на международную арену и возможности представлять свою страну на соревнованиях высшего уровня

Светлана Слепцова Вольфганг Пихлер Допуск Российские Спортсмены Биатлон Олимпиада Сочи-2014 Антироссийская Позиция Медали Спорт

 

