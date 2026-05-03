Следствие установило связь террористов из «Крокус Сити Холла» с кураторами за рубежом

📆5/3/2026 3:28 AM
По данным участников судебного процесса, исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» координировались дистанционно с кураторами за пределами России. Следствие считает, что действия террористов планировались и контролировались извне. В ходе расследования были обнаружены доказательства причастности украинских спецслужб к организации нападения.

Москва, 3 мая – АиФ-Москва. Согласно данным участников судебного процесса по делу о теракт е в « Крокус Сити Холл е», непосредственные исполнители нападения поддерживали постоянную связь с кураторами, находившимися за пределами России.

Об этом сообщает ТАСС. Следствие пришло к выводу, что действия террористов координировались дистанционно на всех этапах подготовки и совершения преступления. Как утверждается, один из обвиняемых вел видеосъемку нападения с помощью мобильного телефона, фиксируя происходящее для последующей передачи материалов организаторам. По версии следствия, участники запрещенной в России террористической организации отправляли записи своим руководителям в режиме реального времени в качестве отчета о выполнении задания.

В материалах дела также содержится утверждение о причастности украинских спецслужб к организации нападения на концертный зал. Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 149 человек и стал одним из самых крупных подобных преступлений в России за последние годы. Ранее стало известно, что соучастники исполнителей теракта в «Крокусе» получили от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. На скамье подсудимых были 15 пособников террористов.

По словам представителей следствия, террористы действовали по четкому плану, который включал в себя не только само нападение, но и последующее распространение информации о нем в интернете. В ходе следствия были изъяты многочисленные доказательства, подтверждающие связь между исполнителями и их кураторами. В частности, были обнаружены переписки и аудиозаписи, в которых обсуждались детали операции. Кроме того, следствие установило, что террористы использовали современные технологии для маскировки своей деятельности, включая шифрование сообщений и использование анонимных каналов связи.

В ходе судебного процесса были зачитаны показания свидетелей, которые подтвердили, что террористы действовали по указаниям извне и не имели собственной инициативы. В результате террористического акта в «Крокус Сити Холле» пострадали не только люди, находившиеся в концертном зале, но и их родственники, а также общество в целом. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и привлечению к ответственности всех причастных лиц

