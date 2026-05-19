В мае 2025 года чеченские подростки вовлекли двух 16-летних друзей и еще одного 15-летнего человека для серией террористических актов над объектами железнодорожной инфраструктуры. После взлома релейных шкафов, преступники снимали их действия на телефоне и передавали неизвестному куратору. наRICF4C

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении четверых несовершеннолетних жителей Кубани. Им инкриминируют серию террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. По версии следствия, в мае 2025 года старший из подростков согласился за деньги выполнять указания неизвестного куратора, с которым познакомился в мессенджере.

Для этого он вовлёк двух 16-летних приятелей, а позже к ним присоединился еще один 15-летний знакомый. Как утверждает СК, злоумышленники совершили три поджога релейных шкафов в мае 2025 года. Все действия они снимали на телефон и отправляли куратору. Все доказательства, собранные следствием, посылают на то, что преступники планировали создать взрывчатку и ликвидировать несколько поездов, оставшихся на станции.

Они рассчитывали получить средства, связанные с диверсиями, и затем использовать их для личной выкупательной воды. Одна из диверсий окончилась успехом — подростки получили криптовалюту, которую конвертировали в рубли и легализовали через банковский счет. Потерпевшие на этой атаке члены общественности обратились в полицию, в которой и были заявлено несколько смертных угроз. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд





