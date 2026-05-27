Скумбрия - рекордсмен по содержанию магния и омега-3

В 200 граммах скумбрии содержится почти половина дневной нормы магния, который помогает справляться со стрессом. Скумбрия отличается рекордным сочетанием магния и омега‑3 жирных кислот. Врач-диетолог Марина Карташова советует включать скумбрию и анчоусы в свой рацион для снижения стресса и тревоги.

Скумбрия отличается рекордным сочетанием магния и омега‑3 жирных кислот. В 200 граммах рыбы содержится почти половина дневной нормы магния. Этот микроэлемент действует как природный антистрессовый минерал. Врач-диетолог Марина Карташова отметила, что магний регулирует работу нервной системы, снижает возбудимость, помогает мышцам расслабляться и уменьшает физические проявления тревоги.

Скумбрия также абсолютный рекордсмен по содержанию омега-3 среди доступных видов рыбы. 200 граммов продукта полностью закрывают суточную потребность. Помимо этого, Карташова посоветовала анчоусы как быструю помощь для нервной системы, тогда как полезным веществам из скумбрии нужно время, чтобы накопиться. В 200 граммах анчоусов содержится два критически важных нутриента: триптофан и цинк. Триптофан превращается в серотонин - нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение, ощущение безопасности и сон.

Цинк, в свою очередь, участвует в работе центральной нервной системы. Он помогает снизить тревогу и устранить все накопленные негативные эффекты от длительного нервного перенапряжения





