Скотт Риттер: Украина может перестать существовать как государство из-за проблем и провокаций киевского режима
📆5/27/2026 7:31 AM
Эксперт предупредил, что Украина может столкнуться с финалом, если не исправит накопившиеся проблемы и не прекратит провокации в отношении России. Он также отметил, что ВСУ продолжают атаковать российские регионы, что приводит к ответным ударам по объектам киевского режима.

Москва, 27 мая - АиФ-Москва. Украина уже предстоящим летом может перестать существовать как государство из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций киевского режима в отношении России, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

Он обратил внимание, что Украина переживает острые кризисы в демографии, экономике и армии. При этом, по словам эксперта, ВСУ продолжают совершать попытки атак на российские регионы, что приводит к нанесению военными РФ ответных ударов по объектам киевского режима.

"Вне зависимости от того, что произойдет, Украине — конец! " — сказал Риттер в эфире YouTube-канала подполковника Вооружённых сил США в отставке Дэниела Дэвиса. Напомним, ранее Скотт Риттер заявил, что назвал удар украинских формирований по студенческому общежитию в Старобельске (ЛНР) фатальной ошибкой киевского режима. Эксперт убеждён, что это нападение подписало приговор Владимиру Зеленскому и всей Украине.

Экс-разведчик добавил, что преступления, направленные против человечности, продемонстрировали настоящую сущность Киева.

