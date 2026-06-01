Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Скончалась дельфин-афалина Дотти, прожившая в океанариуме более 30 лет

Природа News

Скончалась дельфин-афалина Дотти, прожившая в океанариуме более 30 лет
ДельфинДоттиSeaworld
📆6/1/2026 1:27 PM
📰aifonline
24 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 68%

Дельфин-афалина Дотти, прожившая в океанариуме SeaWorld San Diego более 30 лет, скончалась в возрасте 39 лет. За свою жизнь она стала матерью четверых дельфинят и была первым дельфином, которому провели диализ и удаление камней из почек.

Москва, 1 июня - АиФ-Москва. Дельфин -афалина Дотти , прожившая в океанариум е SeaWorld San Diego более 30 лет, скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление сотрудников SeaWorld San Diego.

Дотти родилась во Флориде в парке SeaWorld Orlando, а в 1999 году была перевезена в Сан-Диего. За свою жизнь она стала матерью четверых дельфинят. В 2010 году Дотти стала первым дельфином, которому провели диализ и удаление камней из почек. Сотрудники парка отметили, что Дотти имела исключительно тесные отношения с командой, которая за ней ухаживала.

После этой процедуры она прожила еще 15 лет. О смерти дельфина парк развлечений сообщил 31 мая

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Дельфин Дотти Seaworld Сан-Диего Океанариум Дельфинята Диализ Почки

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Мужчина открыл огонь по автобусам из пистолета: новости России 30 маяМужчина открыл огонь по автобусам из пистолета: новости России 30 маяВ Нижегородской области загорелся торговый центр. Новости России за 30 мая.
Read more »

Чемпионат России по регби. 4-й тур. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо», «ВВА-Подмосковье» победила «Локомотив», «Красный Яр» против «Енисея-СТМ»Чемпионат России по регби. 4-й тур. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо», «ВВА-Подмосковье» победила «Локомотив», «Красный Яр» против «Енисея-СТМ»30 и 31 мая пройдет четвертый тур чемпионата России по регби.
Read more »

В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревогиВ Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревогиВ ночь с 30 на 31 мая серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на юго-востоке Украины. О случившемся передаёт издание «Общественное».
Read more »

В столице стартует проект «Лето в Москве» // Новости НТВВ столице стартует проект «Лето в Москве» // Новости НТВС 30 мая в столице начинаются мероприятия масштабного проекта «Лето в Москве», который охватит более 500 городских локаций.
Read more »

В Германии мужчина погиб после спуска с водного аттракционаВ Германии мужчина погиб после спуска с водного аттракционаВ немецком городе Вайнхайм в аквапарке Miramar погиб 25-летний мужчина. Инцидент произошёл 30 мая на водном аттракционе Twister.
Read more »

19-летний Фонсека впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»19-летний Фонсека впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»30-я ракетка мира Жоао Фонсека за 3 часа 55 минут обыграл Каспера Рууда в 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 7:5, 7:6(8), 5:7, 6:2.
Read more »



Render Time: 2026-06-01 16:28:09