Скончалась дельфин-афалина Дотти, прожившая в океанариуме более 30 лет

Москва, 1 июня - АиФ-Москва. Дельфин -афалина Дотти , прожившая в океанариум е SeaWorld San Diego более 30 лет, скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление сотрудников SeaWorld San Diego.

Дотти родилась во Флориде в парке SeaWorld Orlando, а в 1999 году была перевезена в Сан-Диего. За свою жизнь она стала матерью четверых дельфинят. В 2010 году Дотти стала первым дельфином, которому провели диализ и удаление камней из почек. Сотрудники парка отметили, что Дотти имела исключительно тесные отношения с командой, которая за ней ухаживала.

После этой процедуры она прожила еще 15 лет. О смерти дельфина парк развлечений сообщил 31 мая





