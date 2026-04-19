Скончался Владимир Шинкарев, идеолог и один из основателей группы «Митьки»

Скончался Владимир Шинкарев, идеолог и один из основателей группы «Митьки»
Владимир ШинкаревМитькиХудожник
📆4/19/2026 5:57 PM
Владимир Шинкарев, известный советский и российский художник, писатель и один из сооснователей творческой группы «Митьки», ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он был ключевой фигурой в формировании идеологии «митьковского» движения, оставив значительный след в культуре неофициального искусства позднего СССР. Его работы хранятся в крупнейших музеях мира.

Российское культурное сообщество понесло невосполнимую утрату: скончался Владимир Шинкарев , выдающийся советский и российский художник , писатель и один из ключевых основателей культовой творческой группы « Митьки », а также главный идеолог одноименного движения. Ему было 72 года.

Печальную весть 19 апреля сообщил Дмитрий Шагин, также один из отцов-основателей «Митьков», в беседе с изданием «Известия». Официальные причины смерти художника не разглашаются, оставаясь предметом скорби и размышлений близких и почитателей его таланта.

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года в Ленинграде, городе, который впоследствии стал неразрывно связан с его творчеством и эстетикой «митьковского» духа.

В 1980-х годах, в эпоху перестройки и расцвета неофициального искусства, он вместе с Александром Флоренским, Дмитрием Шагиным и плеядой единомышленников основал группу «Митьки». Именно Шинкарев стал тем, кто смог облечь в слова и сформулировать фундаментальные принципы и идеологию этого уникального творческого объединения, которое впоследствии стало одним из самых узнаваемых символов петербургского духа и неофициальной культуры позднего СССР.

Владимир Шинкарев оставил глубокий след в истории искусства как идеолог, автор «Канона Митьков» — своеобразного манифеста, определявшего мировоззрение и творческие установки группы, а также как автор текстов, которые во многом сформировали эстетику объединения. Его литературный вклад в «митьковское» движение был столь же значим, как и художественный.

В этих текстах прослеживались характерные черты стиля: сочетание наивного, почти детского рисунка, глубинной литературности, тонкого юмора и простой, но мудрой бытовой философии. Этот уникальный симбиоз позволил «Митькам» стать настоящей визитной карточкой Петербурга, выражением его особой атмосферы, ироничного взгляда на жизнь и любви к простым человеческим ценностям.

Признание пришло к группе сначала в кругу ленинградских художников и поэтов, которые были близки по духу и эстетическим взглядам, а затем быстро распространилось и за пределы страны. Выставки «Митьков» с успехом проходили в ведущих культурных центрах Европы и США, а образы, созданные в рамках движения, стали прочно ассоциироваться с неповторимым духом города на Неве, его меланхоличной красотой и неиссякаемым творческим потенциалом.

Творческий путь Владимира Шинкарева характеризовался постоянным развитием и поиском. Его живопись прошла путь от ярких, карнавальных образов, наполненных энергией и движением, до более лаконичных, минималистичных пейзажей, в которых ощущается глубокое внутреннее переживание и медитативность. Его работы, отражающие не только индивидуальный стиль, но и целую эпоху, нашли свое место в коллекциях ведущих мировых музеев.

Среди них — Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей в России, а также престижный Музей Виктории и Альберта в Лондоне.

Уход Владимира Шинкарева — это потеря не только для мира искусства, но и для всех, кто ценил его уникальное видение, его способность видеть красоту в обыденном и преображать ее в глубокие художественные образы. Его наследие продолжит жить, вдохновляя новые поколения художников и зрителей, напоминая о той особой эпохе и о том неповторимом духе, который он помог создать и сохранить

Владимир Шинкарев Митьки Художник Писатель Неофициальное Искусство Петербург

 

