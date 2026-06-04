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Скончались бывший член Совета Федерации и бывший глава британской разведки

Политика News

Скончались бывший член Совета Федерации и бывший глава британской разведки
Алексей ПантелеевАлекс ЯнгерСовфед
📆6/4/2026 8:49 PM
📰lifenews_ru
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Умерли два известных политика. Алексей Пантелеев представлял в верхней палате законодательный орган власти Ненецкого автономного округа, а Алекс Янгер возглавлял британскую разведку МИ-6.

Скончался бывший член Совета Федерации Алексей Пантелеев и бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер . Алексей Пантелеев представлял в верхней палате законодательный орган власти Ненецкого автономного округа и работал в Совете Федерации с 2009 по 2012 год.

Политик родился в 1959 году и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного совета РСФСР. В разные годы Пантелеев занимал руководящие офицерские должности в Вооружённых силах РФ, работал министром и вице-губернатором Московской области. Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер скончался в Бостоне. По данным британских СМИ, у него год назад было обнаружено рак простаты.

В 1990-х годах он служил на Балканах, позже работал на Ближнем Востоке и возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году Янгер стал главой контртеррористического управления службы, а в 2014 году занял пост директора МИ-6 и руководил разведкой шесть лет. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил его смерть

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Алексей Пантелеев Алекс Янгер Совфед МИ-6 Политика

 

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