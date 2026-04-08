Скончался первый американец, покоривший Эверест, Джим Уиттакер

В возрасте 97 лет ушел из жизни легендарный американский альпинист Джим Уиттакер, первым из граждан США покоривший Эверест. Его вклад в альпинизм и охрану природы огромен.

Американский альпинист Джим Уиттакер , совершивший первое восхождение американца на Эверест , ушел из жизни в возрасте 97 лет. Новость об этом появилась 9 апреля, со ссылкой на заявление его семьи, опубликованное агентством Associated Press (AP). В сообщении говорится о кончине легендарного альпиниста, который скончался в своем доме в Порт-Таунсенде, штат Вашингтон, 7 апреля.

Его сын, Лейф Уиттакер, отметил, что его отец был человеком, который всегда стремился делиться радостью, приключениями и оптимизмом с окружающими, и его теплота, а также вера в силу природы объединяли людей. Уиттакер оставил яркий след в истории альпинизма и американского общества, его вклад в развитие экологического сознания и сохранение природы трудно переоценить.\Джим Уиттакер покорил Эверест в 1963 году, спустя десять лет после исторического восхождения новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпа Наванга Гомбу. Его восхождение открыло новую главу в истории американского альпинизма и вдохновило целое поколение на покорение вершин. Начав свой путь в альпинизме еще в 1940-х годах, вместе со своим братом-близнецом Лу Уиттакером, Джим демонстрировал выдающиеся спортивные результаты. В 16 лет они вместе покорили гору Олимп. Он стал первым штатным сотрудником сети магазинов товаров для активного отдыха REI, а после покорения Эвереста возглавил эту компанию, заняв должность президента и генерального директора. Под его руководством компания значительно расширила свою деятельность и укрепила позиции на рынке. Компания REI, благодаря его достижениям, существенно увеличила свою популярность. Его участие в создании Национального парка Норт-Каскейдс, заповедника Пасайтен и Национального парка Редвуд подчеркивает его вклад в охрану природы. В заявлении кооператива REI подчеркивается его роль в защите дикой природы задолго до того, как эта тема стала широко обсуждаемой, указывая на его лидерство и стремление сохранить любимые места.\Уиттакер был не только выдающимся альпинистом, но и человеком, близким к влиятельным политическим фигурам. Он поддерживал тесную связь с Робертом Френсисом Кеннеди, вместе с которым совершил восхождение на канадскую вершину. После трагической гибели Кеннеди эта вершина была названа его именем. Джим Уиттакер присутствовал у постели Кеннеди в момент его смерти, что свидетельствует о глубине их отношений. Его вклад в развитие альпинизма, защиту окружающей среды и общественную жизнь Америки огромен. Его жизнь – это пример смелости, преданности делу и стремления делиться своим опытом и вдохновением с другими. Память о Джиме Уиттакере, как о легендарном альпинисте и человеке, посвятившем свою жизнь приключениям и защите природы, навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и восхищался его достижениями. Он оставил после себя наследие, которое будет вдохновлять будущие поколения альпинистов и защитников окружающей среды





