В Уралске скончалась знаменитая актриса Наталья Миронова . В последнее время она страдала от сильного кашля и головной боли, но игнорировала предупреждения подруги. Причиной смерти стал обширный инсульт , который мог быть спровоцирован эмоциональным потрясением после смерти матери.
Актриса была известна своими ролями в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2», а также была ведущей актрисой Лысьвенского театра драмы, где исполнила более 50 ролей. Прощание с Натальей Мироновой пройдет в Лысьвенском театре драмы 3 мая
