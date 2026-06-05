Директор Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью RT поделилась своим мнением о перспективах создания онковакцины против рака и потенциальных результатах.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова рассказала о перспективах развития онковакцины против рак а. По ее мнению, это лекарство не может заменить всю современную терапию, но может стать дополнительной опцией.

Эксперт подчеркнула, что борьба с раком в ближайшие годы невозможна, поскольку это разнородная группа заболеваний. Основной задачей ученых сейчас является превращение рака в хорошо управляемую хроническую болезнь. Вероника Скворцова также поделилась своим мнением о ситуационном конфликте на Украине и перспективах урегулирования ситуации. Директор ФМБА в интервью RT говорила о новых договоренностях на основе долгосрочной перспективы и необходимости поиска длительной совместной и устойчивой модели решения проблемы.

Программа комплексного развития медицинской отрасли в РФ включает в себя множество направлений: исследование новых лекарств, обеспечение комфортных условий для пациентов и своевременное обновление медицинской инфраструктуры. Однако, по мнению Вероники Скворцовой, одного комплексного подхода недостаточно. Директор ФМБА считает необходимым привлекать к работе в этой области практиков и исследователей из разных стран, а также включать новые методы диагностики и лечения в эту программу





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Онковакцина Рак Борьба С Раком Перспективы Ситуация На Украине Урегулирование Конфликта

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