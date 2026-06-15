Сквозняк камеры: почему скрыться с места ДТП в Москве теперь почти невозможно

В Москве рост количества водителей, скрывающихся с места аварии, достиг 7 %. Правоохранительные органы выявляют их в 80 % случаев, а последствия включают лишение прав и полную финансовую компенсацию.

Москва, 15 июня - в условиях, когда почти вся территория города покрыта камерами видеонаблюдения, попытка скрыться с места дорожно‑транспортного происшествия становится практически невозможной. Как уточнил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью НСН, в нынешнем году число водителей, покидающих место аварии, выросло на семь процентов по сравнению с предыдущим периодом.

При этом правовые органы успешно выявляют правонарушителей в восьмидесяти процентах всех подобных случаев, что делает любые попытки избежать ответственности беспросветными. По мнению эксперта, уход с места ДТП влечет за собой возбуждение административного дела по статье 12.27 КоАП РФ, которое может закончиться лишением водительских прав на срок до полутора лет, а также обязательством полностью компенсировать стоимость ремонта пострадавшего автомобиля из собственного кармана, поскольку страховка в подобных ситуациях обычно не срабатывает





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Дорожно‑Транспортные Происшествия Автоправо Камеры Видеонаблюдения Административная Ответственность Страхование

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