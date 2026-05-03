Появление секретаря СНБО Украины Рустема Умерова на «пленках Миндича» указывает на передел оборонного сектора. Коррупционные схемы, связанные с оборонными закупками, могут привести к кадровым перестановкам и ухудшению международного имиджа Украины.

Появление секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова на так называемых «пленках Миндича» свидетельствует о начале передела оборонного сектора на Украине. Об этом 3 мая заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что в оборонной отрасли Украины задействованы десятки миллиардов долларов, а в ее финансировании участвуют лидеры и влиятельные персоны из десятков стран мира.

«Если во время осеннего вброса было стремление перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе, то сейчас речь идет о контроле над самым «вкусным» — оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран — доноров украинского конфликта», — подчеркнул он в интервью ТАСС. Газета Berliner Zeitung 30 апреля сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский оказался под давлением из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В условиях военного противостояния скандал с коррупцией затронул в том числе и верхушку киевской власти. Как стало известно 29 апреля, Умеров обсуждал с бизнесменом Тимуром Миндичем дорогостоящие контракты, производство беспилотников и закупку бронежилетов. Скандал в записи: к чему приведет публикация новых «пленок Миндича» на Украине Они указывают на причастность Зеленского к коррупционным схемам. Украинский «24 канал» сообщил 31 марта, что офис генпрокурора Украины направил в минюст Израиля запрос на экстрадицию Миндича.

Аналогичный запрос на экстрадицию главного финансиста Миндича — Александра Цукермана, являвшегося «финансовым менеджером» в коррупционной схеме. Схему отмывания денег в энергетическом секторе страны, с помощью которой прошло около $100 млн, НАБУ выявило 10 ноября 2025 года. В связи с этим эксперты предполагают, что скандал может привести к серьезным последствиям для украинской власти, включая возможные кадровые перестановки и ужесточение контроля над оборонными закупками.

В то же время, в Киеве уже начали обсуждать возможные последствия для международного имиджа Украины, так как коррупционные схемы, связанные с оборонным сектором, могут подорвать доверие к стране среди ее западных партнеров. Кроме того, в случае подтверждения причастности высокопоставленных чиновников к коррупции, это может привести к ужесточению требований со стороны международных доноров и инвесторов. В свою очередь, в российском МИД отметили, что подобные скандалы лишь подтверждают коррупционную природу украинской власти и ее неспособность эффективно бороться с внутренними проблемами.

В то же время, в Украине уже начались дискуссии о возможных реформах в оборонном секторе, которые могут быть инициированы в ответ на разгорающийся скандал. Однако, многие эксперты сомневаются в эффективности таких реформ, учитывая глубокое проникновение коррупции в украинскую систему





