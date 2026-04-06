Скандал вокруг правил выезда: оппозиция требует отставки министра обороны Германии

Новое правило о уведомлении о поездках за границу для военнообязанных вызвало критику и призывы к отставке министра обороны Германии Бориса Писториуса. Оппозиция осуждает нововведение, сравнивая его с временами ГДР. Обсуждается будущее воинской службы в стране.

Министр обороны Германии Борис Писториус столкнулся с критикой и призывами к отставке из-за скандала, вызванного новым правилом, касающимся уведомления о поездках за границу для военнообязанных. Сара Вагенкнехт, оппозиционный политик, выразила возмущение, заявив, что новое требование о получении разрешения от бундесвера на пребывание за границей напоминает эпоху Германской Демократической Республики (ГДР) и Берлинской стены.

Вагенкнехт подчеркнула, что это нововведение несовместимо с демократией и свободным демократическим порядком. Она призвала Писториуса уйти в отставку, считая это возмутительным правовым положением. Критика распространилась и на других политиков. Сара Нанни, также представляющая оппозицию, подчеркнула, что граждане имеют право как можно скорее узнать о своих обязанностях и о том, какие именно требования к ним предъявляются. Данный вопрос вызвал значительный общественный резонанс, особенно в контексте текущей геополитической ситуации и дебатов о роли Германии в обеспечении европейской безопасности.\Помимо критики со стороны оппозиционных политиков, в прессе и социальных сетях также возникли опасения по поводу возможного ограничения свободы передвижения. Новость о том, что немецкие граждане мужского пола в возрасте от 17 до 45 лет с 1 января 2026 года должны будут получать разрешение бундесвера на выезд из Германии на срок более трех месяцев, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи социальных сетей окрестили это нововведение 'запретом на выезд'. Однако Министерство обороны Германии поспешило успокоить общественность, заявив, что в настоящее время это положение не является актуальным, поскольку воинская служба в стране остается добровольной, и разрешение, по сути, будет выдаваться автоматически. Тем не менее, сам факт появления подобной нормы вызвал острую дискуссию о будущем воинской службы в Германии и о балансе между государственными интересами и правами граждан. В частности, высказывались опасения, что подобные меры могут быть предвестником более масштабных изменений в военной политике страны, включая возможное возвращение обязательного призыва. Томас Эрндль, представитель 'Альтернативы для Германии', предложил компромиссный вариант, предусматривающий введение 'обязательства уведомления' вместо формальной процедуры утверждения поездок за границу, пока военная служба остается добровольной. Это предложение отражает стремление найти баланс между необходимостью контроля и обеспечением свободы передвижения граждан.\Факторы, влияющие на ситуацию, включают в себя растущее число молодых людей, не желающих служить в армии по убеждениям. Кроме того, дискуссия о реформе бундесвера и возможном возвращении обязательного призыва усилилась после заявления канцлера Фридриха Мерца о шагах, предпринятых в направлении восстановления обязательной военной службы. Мерц подчеркнул, что правительство находится на пути к этому, представляя планы по реформированию армии Германии. Данный шаг был воспринят неоднозначно, вызвав как поддержку, так и опасения. Обсуждение этих вопросов проходит на фоне геополитической напряженности и необходимости укрепления обороноспособности Германии и Европы в целом. Решение о будущем воинской службы в Германии будет иметь долгосрочные последствия для общества, экономики и внешней политики страны. Вопрос о том, как будет увеличиваться численность армии - за счет добровольцев или путем возвращения обязательного призыва, остается открытым, вызывая дебаты как внутри политических кругов, так и в широкой общественности. Вся эта ситуация создает значительное напряжение и неопределенность, требуя тщательного анализа и взвешенных решений





