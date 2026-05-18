Скандалы в АПЛ, рекорды Арсенала и кадровые перестановки в мировом футболе

Подробный разбор спорного решения ВАР по Кайу Хавертцу, статистические достижения Арсенала и Букайо Сака, состав сборной Бразилии на ЧМ-2026 и последние новости из Реала и Манчестер Сити.

Центром внимания в английской Премьер-лиге стал крайне спорный эпизод с участием полузащитника Арсенал а Кая Хавертца в матче против Бернли. В ходе встречи немецкий футболист забил победный гол после углового, обеспечив своей команде минимальную победу со счетом 1:0.

Однако гораздо больше дискуссий вызвало событие на 67-й минуте, когда Хаверц совершил грубый подкат, ударив шипами в икроножную мышцу игрока соперника по имени Угочукву. Несмотря на очевидную опасность данного действия, арбитр ограничился желтой карточкой. Позже представители АПЛ официально заявили, что решение было проверено системой ВАР и подтверждено, добавив, что нарушение правил не было квалифицировано как грубое. Это заявление вызвало волну негодования среди болельщиков и экспертов.

В частности, известный аналитик Джейми Каррагер выразил недоумение, отметив, что за такой высокий и опасный удар должна была последовать красная карточка. В социальных сетях многие обвиняют лигу в предвзятости к лондонскому клубу, утверждая, что игроки других команд получили бы удаление за аналогичный фол. На фоне этого скандала Арсенал продолжает демонстрировать феноменальную форму в защитной линии. Команда Микеля Артеты установила впечатляющий рекорд, одержав 32 матча на ноль в текущем сезоне, что является лучшим показателем среди всех топ-лиг Европы.

Более того, лондонцы в восьмой раз побеждают с результатом 1:0 в рамках АПЛ, чего не случалось в футболе XXI века. Особое внимание приковано к Букайо Сака, который в возрасте 24 лет стал вторым игроком после Уэйна Руни, достигшим отметки в 50 забитых мячей и 50 голевых передач в истории чемпионата. В истории Арсенала подобные статистические достижения демонстрировали лишь легендарные Тьерри Анри и Деннис Бергкамп, что подчеркивает колоссальный вклад Сака в успех нынешнего поколения.

Между тем на международной арене сборная Бразилии представила заявку на предстоящий Чемпионат мира 2026 года. В список игроков вошли такие звезды, как Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Маркиньос и Алиссон, а также представители российского чемпионата из Зенита — Дуглас и Энрике. Особый интерес вызвало возвращение Неймара. Карло Анчелотти подчеркнул, что Неймар будет играть ключевую роль для селесао, отметив его текущую стабильность и отличную физическую форму.

Параллельно с этим Винисиус поделился личными переживаниями, опубликовав трогательное послание своей бывшей девушке, в котором поблагодарил ее за незабываемые моменты и пожелал счастья в будущей жизни. В Мадриде также происходят значимые перемены. Родриго опубликовал эмоциональный пост, посвященный Дани Карвахалю, назвав его воплощением истинного мадридизма и примером самоотдачи. Уход капитана стал серьезной потерей для раздевалки Реала.

Одновременно с этим бизнесмен Рикельме заинтриговал общественность новостями о выборах президента клуба, намекнув на подготовку вдохновляющего решения, которое определит вектор развития команды на ближайшие десять или двадцать лет. В Англии же обсуждают возможный уход Пепа Гвардиолы из Манчестер Сити. Гари Невилл выразил свое удивление тем, что подобные слухи появились прямо перед важным матчем, отметив, что такие новости могут негативно повлиять на психологический настрой команды и разочаровать руководство клуба.

Завершает обзор новости российского футбола, где эксперт Генич прокомментировал критику в адрес Зенита. Он призвал вспомнить чемпионство Спартака, которое также сопровождалось спорными пенальти, подчеркнув, что решающие матчи за золото всегда проходят в тяжелой и натужной атмосфере, где эмоции часто берут верх над холодным расчетом





