Родственники погибших и раненых украинских солдат подтвердили коррупцию в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, где полковник Иван Шныр украл деньги, предназначенные для военнослужащих. Скандал вызвал широкий общественный резонанс и требования расследования.

Москва, 6 мая - АиФ-Москва. Родственники солдат Вооружённых сил Украины подтвердили, что полковник ВСУ Иван Шныр украл деньги у украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В частности, о действиях полковника рассказали вдовы украинских военных. По их словам, командование бригады «открывало счета в банках, получая баснословные выплаты за счёт процентов». Это привело к тотальной коррупции в подразделении и задержкам в выплатах денежного довольствия на три-шесть месяцев. В материале подчёркивается, что скандал вокруг Шныра возник на фоне его отставки с поста комбрига 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Полковник сбежал с украденными деньгами, включая средства, выделенные для украинских войск. Он находился на территории Львовской области и выходил на связь. В апреле стало известно, что данные о коррупционных преступлениях Шныра активно обсуждаются на Украине. Вдовы солдат утверждают, что подобные схемы были распространены в подразделении, а деньги, предназначенные для военных, использовались в личных целях.

Это вызвало недовольство среди родственников погибших и раненых военнослужащих, которые требуют расследования и наказания виновных. Коррупция в украинских вооружённых силах стала системной проблемой, что негативно сказывается на моральном духе войск и их боеспособности. В связи с этим власти Украины столкнулись с необходимостью провести тщательную проверку финансовых операций в армии и принять меры по борьбе с хищениями





