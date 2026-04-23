Скандальная царевна: история создания картины Репина и почему её так критиковали

Узнайте, почему портрет царевны Софьи кисти Ильи Репина вызвал бурю негодования у публики и почему художник сознательно отказался от идеализации образа.

Картина Ильи Репина, изображающая царевну Софью в Новодевичьем монастыре, вызывает споры и интерес уже более века. В отличие от традиционных парадных портретов, Репин стремился показать историческую личность такой, какой он её видел – сильной, умной, но сломленной.

Его подход вызвал бурю негодования у публики, посчитавшей образ царевны слишком непривлекательным и даже уродливым. Современники критиковали «мужеподобное» тело, растрёпанные волосы и общее впечатление «бабы-яги». Однако художник сознательно отказался от идеализации, стремясь передать внутренний конфликт и трагедию женщины, осмелившейся бросить вызов патриархальному обществу. Работа над полотном заняла целый год, с 1878 по 1879 год, и потребовала от Репина тщательного изучения исторических деталей, включая посещения Новодевичьего монастыря.

Художник искал натурщиц, способных передать сильный характер и трагизм, и сменил три модели в процессе работы. Он даже просил их читать документы о стрелецких казнях, чтобы добиться нужного выражения в глазах. Репин подошёл к созданию картины как режиссёр, собирая образ царевны через мельчайшие детали. Первые рецензии на работу были крайне негативными.

Французский дипломат Фуа де ла Нёвилль описывал царевну как «ужасно толстую», с «головой размером с горшок» и «волчанкой на ногах». Репин не стремился к красоте, он искал «львицу в клетке», чья внешность передавала бы гнев, ум и отчаяние. Сжатые губы и яростный взгляд создают эффект «живого портрета», который словно следит за зрителем. В чертах царевны проступает сходство с Петром I, что усиливает трагизм и силу образа.

Несмотря на критику, картина вызвала восторг у либералов и коллег-художников, включая Ивана Крамского, который назвал её «живым человеком». Благодаря этой похвале Павел Третьяков решился выкупить полотно для своей галереи. Сегодня картина является одним из самых известных произведений Репина и находится в Государственной Третьяковской галерее, рядом с «Боярыней Морозовой» Сурикова. История создания картины и реакция на неё демонстрируют смелость и новаторство Репина, его стремление к реализму и психологической глубине в изображении исторических личностей.

Эта работа продолжает вызывать дискуссии и восхищение, напоминая о трагической судьбе царевны Софьи и о силе искусства, способного передать сложные человеческие эмоции и исторические события





