Си Цзиньпин: Договор о добрососедстве с Россией становится более востребованным в условиях глобальной нестабильности

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем приобретает особую значимость на фоне глобальной нестабильности и угрозы возврата мира к 'закону джунглей'. Он также поддержал дальнейшее продление договора и предложил посетить Россию в следующем году.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем приобретает особую значимость на фоне глобальной нестабильности и угрозы возврата мира к 'закону джунглей'.

Об этом китайский лидер сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине утром 20 мая. По словам Си Цзиньпина, международная обстановка стремительно меняется, а мир сталкивается с серьёзными вызовами и ростом напряжённости





