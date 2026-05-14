Си Цзиньпин: необходимо укрепление сотрудничества между Китаем и США в условиях растущих мировых вызовов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укрепления сотрудничества между Китаем и США в условиях растущих мировых вызовов. Он подчеркнул важность поиска новой модели взаимодействия, которая позволит избежать опасной конфронтации и сохранить баланс в международных отношениях.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости укрепления сотрудничества между двумя странами на фоне растущих мировых вызовов.

По его словам, Пекин и Вашингтон должны совместно работать над поддержанием глобальной стабильности и безопасного международного порядка. Китайский лидер отметил, что отношения между крупнейшими мировыми державами имеют ключевое значение для будущего мировой политики. Он подчеркнул важность поиска новой модели взаимодействия, которая позволит избежать опасной конфронтации и сохранить баланс в международных отношениях. Си Цзиньпин также обратил внимание на ускоряющиеся глобальные изменения и растущую неопределенность в мире.

По его мнению, международное сообщество оказалось на важном историческом этапе, а ответственность за поиск решений во многом лежит на ведущих мировых государствах и их руководителях. Ранее президент США Дональд Трамп во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о важности личных отношений между лидерами двух стран.





