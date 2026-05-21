Ситуация на переговорах с Ираном: Посоконный разговор Нетаньяху и Трампа в США экстренно охладил отношение к переговорам

📆5/21/2026 5:23 AM
Телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались переговоры с Ираном, произошел в напряженной атмосфере. Трамп сообщил Нетаньяху о готовности посредников к \"письму о намерениях\" США и Ирана, который может помочь формальному завершению войны и старту 30-дневного переговорного процесса по иранской ядерной программе. Новые отрывки также освещают опасения Нетаньяху и его предрассудки к переговорам с Ираном, а также его предпочтение возобновлению военных действий в отношении Тегерана и нанесения ударов по его инфраструктуре.

Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, в ходе которого обсуждались переговоры с Иран ом, прошел в напряженной атмосфере, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп сообщил Нетаньяху, что посредники готовят \"письмо о намерениях\", которое США и Иран могут подписать для формального завершения войны и запуска 30-дневного переговорного процесса по иранской ядерной программе и вопросу открытия Ормузского пролива. Как утверждают собеседники Axios, после беседы Нетаньяху остался крайне обеспокоен. Один из источников охарактеризовал разговор как сложный, другой заявил, что во время беседы у израильского премьера \"горели волосы на голове\".

Издание отмечает, что глава израильского правительства скептически относится к переговорам с Ираном и предпочел бы возобновление военных действий с целью ослабления военного потенциала Тегерана и нанесения ударов по инфраструктуре страны. Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать ситуацию Axios. Однако, как сообщил издраю израильский источник, Нетаньяху рассчитывает в ближайшие недели посетить Вашингтон для встречи с Трампом. Оцените материал ПолитикаИранБиньямин НетаньяхуДональд ТрампСШАИзраил

