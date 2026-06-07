Ситуация на Кубе остается напряженной, США пытаются оказывать давление на остров

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что США пытаются оказывать военно-политическое и дипломатическое давление на Кубу. Также он отметил, что на острове началась раздача оружия населению в связи с возможным вторжением американских военных.

Ситуация вокруг Кубы остается напряженной, США пытаются оказывать военно-политическое и дипломатическое давление на остров, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков. Напомним, по данным Versión Final, на Кубе началась раздача оружия населению в связи с возможным вторжением американских военных.

Уточняется, что в рамках подготовки к вторжению в госучреждениях и организациях Гаваны организовано обсуждение действий на случай ЧС. Куба готовится на фоне обещаний американского лидера Дональда Трампа 'заняться' островом после того, как США 'разберутся' с Ираном.

'Не так давно Кубу посещали эмиссары администрации Трампа, включая нынешнего главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. Они всячески склоняли кубинское руководство к подписанию выгодной для Америки сделки. По сути, склоняли Кубу к открытию своей экономики для американских денег и американских инвестиций. Плюс еще и с акцентом на смену власти на Кубе.

Но сторонам ни к чему прийти не удалось. Кубинская власть, как мы видим, не прогибается под давлением США, хотя ситуация остается сложной и тяжелой, в том числе с энергокризисом, отключением электричества, нехваткой топлива. Дудаков подчеркнул, что на Кубе не произошло раскола элит и массовых протестов, на которые рассчитывали Соединенные Штаты.

'Американцы надеялись либо на сценарий дворцового переворота, либо на сценарий цветной революции. Ни того, ни другого не случилось. Теперь перед командой Трампа стоит сложный выбор: договариваться на более реалистичных условиях или устраивать военную эскалацию', - добавил специалист. Ранее Рауль Кастро впервые появился на публике после обвинений со стороны США. Оцените материа





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