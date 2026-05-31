В России ситуация с холерой остаётся спокойной, в то время как в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере.

Ситуация с холерой в России остаётся спокойной и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. В мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. Всего с начала 2026 года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. По информации Министерства здравоохранения Нигерии, зарегистрировано 943 подтверждённых случая холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев. Положение в этих странах осложнили обильные ливни. В РФ обстановка по холере остаётся спокойной и держится на контроле санитарных врачей.

На данный момент угрозы распространения инфекции на территории России нет, завезённых случаев не выявлено. Вспышку признали чрезвычайной ситуацией. Больше всего случаев - в городе Майдугури. Нигерия при поддержке международных партнёров укрепляет водоснабжение, канализацию и гигиену, готовит больницы





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Холера Россия Нигерия Чрезвычайная Ситуация Водоснабжение

United States Latest News, United States Headlines