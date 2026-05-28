Система принуждения и выживания в современной российской армии

Анализ механизмов принудительной службы, массового дезертирства и внутренней культуры насилия в вооруженных силах РФ на основе личных свидетельств и правозащитных данных.

История Игоря Щетко, бывшего военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, служит наглядным примером того, как государственная машина лишает человека базовых прав и свободы выбора. Щетко столкнулся с ситуацией, когда законные механизмы увольнения из армии фактически перестали существовать.

По его словам, в его личном деле дважды появлялись новые контракты, которые он никогда не подписывал. Даже после того, как военная прокуратура официально подтвердила отсутствие его подписи под этими документами, данные в базе оставались неизменными. Психологический надлом произошел в 2023 году, когда Щетко обнаружил тело погибшего от самоубийства срочника в своей части. Этот инцидент привел его в психиатрическое отделение госпиталя, однако вместо обещанного увольнения по состоянию здоровья он получил приказ о переводе в 15-ю штурмовую бригаду на должность наводчика БТР.

Осознание того, что пути назад нет, вынудило его бежать из страны. Сначала он оказался в Армении, где за ним пытались охотиться представители его части, а затем он смог добраться до Европейского Союза, чтобы избежать многолетнего тюремного заключения или неминуемой гибели на передовой. Правозащитник Сергей Кривенко подчеркивает, что случай Игоря Щетко не является единичным. По его оценкам, число российских военных, которые самовольно покинули свои части или открыто отказались участвовать в боевых действиях, может достигать 60 тысяч человек.

Важно понимать, что эта цифра включает не только тех, кто пересек границу, но и людей, скрывающихся внутри страны, пытающихся легализовать свое положение через бесконечные медицинские комиссии или уже находящихся под следствием. С началом полномасштабного конфликта система увольнения из армии была фактически демонтирована. Любой отказ контрактника от выполнения боевых задач теперь рассматривается не как профессиональная непригодность, а как преступление, что ведет к тотальной криминализации процесса.

Для пополнения рядов армия перешла к агрессивной стратегии привлечения наиболее уязвимых слоев населения: заключенных, мигрантов, людей с огромными долгами и жителей депрессивных регионов. Для многих из них подписание контракта становится не добровольным выбором, а результатом жестокого давления, финансовой безысходности или отсутствия каких-либо альтернатив для выживания. Дополнительный слой ужаса внутренней жизни армии раскрывает антрополог Александра Архипова, которая собирает свидетельства участников войны и их близких. На конференции в Страсбурге она представила результаты своего исследования, в рамках которого был составлен специфический словарь войны.

Этот лексикон отражает повседневную норму насилия и контроля. Например, термином птичники называют операторов беспилотников, которые следят не только за противником, но и за своими же солдатами, имея право открыть огонь по тем, кто попытается отступить с позиций. Понятие обнуление используется для обозначения убийства собственных сослуживцев, а яма превратилась в общее название для мест незаконного удержания и жестоких наказаний.

Особое место занимает карантин — базы, где пленных, вернувшихся из украинского плена, подвергают жестким допросам сотрудники ФСБ перед тем, как снова отправить их в зону боевых действий. Архипова описывает это состояние как режим перманентной лиминальности, когда солдат оказывается в зазоре между жизнью и смертью, навсегда теряя связь с мирным обществом. В этой системе человек перестает распоряжаться своей судьбой, а единственными способами выхода становятся тяжелое ранение, плен, дезертирство или смерть.

Внутри этой структуры также процветает черный рынок выживания, где поборы и вымогательство стали обыденностью, окончательно превращая армию в систему, основанную на беспределе и взаимном страхе





