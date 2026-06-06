Системы ПВО отразили масштабную атаку дронов ВСУ на Ленинградскую область

В ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили 144 беспилотника, атаковавшие Ленинградскую область. Жители Кронштадта描述了 пережитый стресс, длительные взрывы и последствия. Пострадало трое человек.

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. В ночь на 6 июня системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников Вооружённых Сил Украины на Ленинградскую область. По сообщению губернатора региона Александра Дрозденко, количество уничтоженных воздушных целей достигло 144.

Это один из самых интенсивных обстрелов беспилотниками за весь период конфликта, демонстрирующий попытку ударить по объектам в глубине российской территории. Жители Кронштадта и других населённых пунктов региона пережили напряжённую ночь, описав сильные взрывы, звук систем ПВО и ощущение колебаний зданий. Одная из местных жительниц, мать ребёнка, рассказала, что проснулась от грохота и быстро собралась, чтобы уехать к родственникам. Другая собеседница, представившаяся Марией, отметила, что атака длилась с пяти утра до половины девятого.

Она наблюдала с балкона, как дроны маневрировали, что указывало на дистанционное управление или автономность. В результате обстрела вблизь палаточного лагеря, где находились дети, в воду упал один из сбитых аппаратов. К счастью, пострадавших среди несовершеннолетних не было, но дороги в районе были перекрыты из-за оперативных действий сил обороны. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в комментарии изданию предположил, что беспилотники могли быть запущены с территории прибалтийских государств или с морских судов, находящихся вблизи их вод.

После нескольких часов тревоги, около десяти утра, было объявлено о снятии ограничений. К сожалению, в результате атаки пострадали три человека, что подчёркивает риски для гражданского населения даже при успешной работе систем ПВО. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение средств защиты приграничных регионов. Губернатор Дрозденко поблагодарил военных заActions и пообещал оказать помощь пострадавшим.

Эксперты анализируютliers, способные преодолевать существующие линии обороны, и возможные ответные меры для предотвращения подобных ударов в будущем





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Атака Дронов Ленинградская Область ПВО Кронштадт Пострадавшие

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