Head Topics

Синоптик напомнил, что лето в России начинается после температуры 15°С. В этот год климатическая аномалия привела к ранней тепловой волне, похожей на летнюю

Цифры News

Синоптик напомнил, что лето в России начинается после температуры 15°С. В этот год климатическая аномалия привела к ранней тепловой волне, похожей на летнюю
Климатическая АномалияРаннее ТеплоЛето В России
📆5/8/2026 4:42 PM
📰lifenews_ru
65 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 68%

Експерт напомнил, что для синоптиков лето начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов. Обычно такой рубеж Москва проходит только 26 мая. В этом году нужные показатели были достигнуты уже 3 мая.

Эксперт напомнил, что для синоптиков лето начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов. Обычно такой рубеж Москва проходит только 26 мая.

В этом году нужные показатели были достигнуты уже 3 мая. После этого в городе пять суток подряд держалась температура, характерная для летнего периода. Положительная аномалия за это время приблизилась к 18 градусам. При этом Леус предупредил, что пришедшее в пятницу похолодание может изменить ситуацию.

Сейчас столицу накрывают так называемые «черёмуховые» холода, которые, по прогнозам, продлятся четыре дня. В пятницу среднесуточная температура ожидается на уровне плюс 13–14 градусов. В субботу ночью воздух остынет до плюс 6–8, а днём будет не выше плюс 13–15 градусов. Похожая погода сохранится и в воскресенье.

В понедельник в городе станет дождливее, а дневные показатели опустятся до плюс 12–14 градусов. По словам синоптика, только к середине следующей недели температура вновь вернётся к летним значениям. Однако накопленная тепловая аномалия к тому моменту почти исчезнет, поэтому уверенно говорить о полноценном наступлении метеорологического лета пока рано. Ранее сообщалось, что рекордная жара, накрывшая Москву в начале мая, пошла на спад.

Новой волны 30-градусного тепла жителям столицы теперь придётся ждать уже летом. Вся неделя в городе напоминала июнь. Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Климатическая Аномалия Раннее Тепло Лето В России Аномальные Температуры Направление Тепловой Волны

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Участница чата «Алый лебедь» София Чепик уехала из России — после того, как отсидела 15 суток. «Лебедь» призывал к протестам против блокировок интернетаУчастница чата «Алый лебедь» София Чепик уехала из России — после того, как отсидела 15 суток. «Лебедь» призывал к протестам против блокировок интернета20-летняя активистка, участница чата «Алый лебедь» София Чепик уехала из России. Об этом она рассказала изданию «Верстка».
Read more »

Что творят с эвакуированными. Экс-капеллан ВСУ насиловал детей в приютеЧто творят с эвакуированными. Экс-капеллан ВСУ насиловал детей в приютеЖертвам священника-извращенца не было и 15 лет.
Read more »

Эксперт заявил о снижении спроса россиян на турпоездки за рубеж в майские праздникиЭксперт заявил о снижении спроса россиян на турпоездки за рубеж в майские праздникиСпрос россиян на туристические поездки за рубеж в текущие майские праздники снизился на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом 6 мая сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер.«Если мы говорим про выездной рынок в целом, то по сравнению с 2025 годом майские праздники потеряли 15–20%.
Read more »

Названы необходимые Европе объемы газа для подготовки к зимеНазваны необходимые Европе объемы газа для подготовки к зимеЧтобы заполнить свои хранилища газом и подготовиться к зиме, Европе понадобятся дополнительные 10-15 миллионов тонн американского сжиженного природного газа (СПГ).
Read more »

Свечников обошел Панарина по голам в плей-офф НХЛ (24) и делит с Зубовым 15-е место в истории среди россиянСвечников обошел Панарина по голам в плей-офф НХЛ (24) и делит с Зубовым 15-е место в истории среди россиянФорвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3-0).
Read more »

Ученый объяснила причину замерзания Финского залива впервые за 15 летУченый объяснила причину замерзания Финского залива впервые за 15 летСложная ледовая обстановка, сложившаяся в Финском заливе минувшей зимой, была вызвана двумя основными факторами: западными ветрами, направленными к побережью, и аномально низкими температурами воздуха.
Read more »



Render Time: 2026-05-08 19:42:07