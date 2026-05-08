Синоптик напомнил, что лето в России начинается после температуры 15°С. В этот год климатическая аномалия привела к ранней тепловой волне, похожей на летнюю

Експерт напомнил, что для синоптиков лето начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов. Обычно такой рубеж Москва проходит только 26 мая. В этом году нужные показатели были достигнуты уже 3 мая.

В этом году нужные показатели были достигнуты уже 3 мая. После этого в городе пять суток подряд держалась температура, характерная для летнего периода. Положительная аномалия за это время приблизилась к 18 градусам. При этом Леус предупредил, что пришедшее в пятницу похолодание может изменить ситуацию.

Сейчас столицу накрывают так называемые «черёмуховые» холода, которые, по прогнозам, продлятся четыре дня. В пятницу среднесуточная температура ожидается на уровне плюс 13–14 градусов. В субботу ночью воздух остынет до плюс 6–8, а днём будет не выше плюс 13–15 градусов. Похожая погода сохранится и в воскресенье.

В понедельник в городе станет дождливее, а дневные показатели опустятся до плюс 12–14 градусов. По словам синоптика, только к середине следующей недели температура вновь вернётся к летним значениям. Однако накопленная тепловая аномалия к тому моменту почти исчезнет, поэтому уверенно говорить о полноценном наступлении метеорологического лета пока рано. Ранее сообщалось, что рекордная жара, накрывшая Москву в начале мая, пошла на спад.

Новой волны 30-градусного тепла жителям столицы теперь придётся ждать уже летом. Вся неделя в городе напоминала июнь.





