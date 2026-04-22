Синдром упущенной жизни или радость спокойствия: как россияне проводят майские праздники

Исследование показало, что большинство россиян не испытывают зависти к путешествующим знакомым, предпочитая спокойный отдых дома и осознанное времяпрепровождение в условиях праздничных выходных.

Современный ритм жизни в условиях цифровой эпохи накладывает серьезный отпечаток на психологическое состояние граждан, особенно в периоды праздников и длительных выходных. Новое масштабное исследование, результаты которого оказались в распоряжении редакции, демонстрирует интересную динамику восприятия чужого отдых а через призму социальных сетей.

Согласно полученным данным, каждый четвертый опрошенный, а это 24% респондентов, открыто признается в появлении острого чувства упущенной жизни, когда наблюдает в ленте новостей за тем, как знакомые и друзья отправляются в туристические поездки. Это состояние, психологически близкое к синдрому FOMO, заставляет людей ощущать некоторую неполноценность собственного времяпрепровождения. Еще 21% участников опроса отметили, что периодически испытывают легкие приступы зависти, однако подчеркнули, что это неприятное чувство носит кратковременный характер и быстро сменяется привычным спокойствием. Специалисты из пресс-службы Level Group подчеркивают, что длительные праздники традиционно становятся периодом колоссального социального давления. Визуальная демонстрация идеализированных путешествий в социальных сетях провоцирует людей обесценивать собственные планы, даже если они были тщательно продуманы и выбраны осознанно. Этот феномен навязанного успеха становится серьезным испытанием для эмоциональной стабильности современного горожанина, вынуждая его сравнивать свою реальность с отредактированными картинками из интернета. Тем не менее, результаты опроса указывают на весьма позитивный тренд: большинство россиян успешно вырабатывают иммунитет к давлению социальных сетей. Значительная часть аудитории, а именно 37%, заявляет, что совершенно не подвержена синдрому упущенной выгоды. Их не беспокоят планы окружающих, они твердо стоят на своем и предпочитают планировать досуг исходя из личного комфорта и предпочтений, а не из модных веяний. Более того, свыше половины респондентов (55%) демонстрируют высокую психологическую устойчивость к чужим сценариям отдыха. Эти люди научились находить радость в простых вещах: тишине, уютном домашнем времяпрепровождении и отсутствии необходимости куда-либо спешить. Способность получать удовольствие от спокойствия становится важным маркером ментального здоровья, помогая сохранять душевное равновесие в условиях информационного шума. Особое внимание привлекает растущая популярность концепции JOMO, что расшифровывается как радость от упущенного. Около 18% респондентов активно практикуют этот подход, который является прямой противоположностью тревожному FOMO. Сторонники этой философии не просто игнорируют чужие успехи, они искренне наслаждаются тем, что город пустеет во время праздников. Для них майские выходные становятся идеальной возможностью насладиться тишиной, отсутствием пробок и суеты, которую обычно создают массовые туристические потоки. Важно отметить, что текущие майские праздники стали самыми непродолжительными за последние восемь лет, что, по мнению психологов, может даже сыграть на руку тем, кто предпочитает оставаться дома. Вместо того чтобы пытаться успеть за графиком путешественников, многие выбирают осознанное замедление, что является ключом к качественному восстановлению сил. Это исследование лишний раз подтверждает, что успех в отдыхе определяется не количеством пройденных километров, а уровнем внутреннего комфорта и отсутствием необходимости соответствовать чьим-либо ожиданиям





