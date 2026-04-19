Символы сатанизма в России: правовое поле и последствия

Судебная практика в России демонстрирует растущую обеспокоенность распространением сатанинской символики. Материалы дел включают в себя пентаграммы, перевёрнутые кресты, изображения Бафомета и число 666, что приводит к административным и уголовным наказаниям.

В Российской Федерации набирает обороты право вая борьба с распространением символики, ассоциирующейся с сатанизм ом. Судебные решения, вынесенные по всей стране, свидетельствуют о том, что подобные изображения и знаки становятся предметом пристального внимания право охранительных органов и судов. В материалов дел фигурируют элементы, которые традиционно связываются с сатанинской культурой и находят своё распространение не только в России, но и за её пределами.

К таким символам относятся перевёрнутый четырёхконечный христианский крест, который в изначальном понимании является символом веры, но в данном контексте приобретает противоположное значение, а также перевёрнутая пятиконечная звезда, известная как пентаграмма. Особое место среди запрещённых изображений занимает образ Бафомета, мифологического существа, часто ассоциируемого с дьяволом. Нельзя обойти стороной и дьявольское число 666, которое также считается одним из ключевых сакральных символов в сатанинских течениях. Судебные инстанции чётко обозначают, что «наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666». Эти формулировки подчёркивают, что не просто отдельные элементы, но и их комбинации, а также специфические трактовки, могут стать основанием для привлечения к ответственности. Примеры из практики иллюстрируют серьёзность последствий. Так, в городе Тюмени гражданин был привлечён к административной ответственности и получил штраф за демонстрацию в своём онлайн-аккаунте изображения Бафомета, числа 666, а также описания ритуала жертвоприношения. Этот случай показывает, что даже виртуальное представление подобных символов может иметь реальные правовые последствия. Аналогичная ситуация имела место в Воронеже, где мужчине было предъявлено обвинение по статье, связанной с сатанизмом, после того, как он публично демонстрировал пентаграмму, перевёрнутый христианский крест, надпись Satan, а также неоднократно повторяющиеся числа 666. Таким образом, случаи демонстрации одного или нескольких из этих знаков могут привести к серьёзным последствиям. В Томске, например, молодой человек столкнулся с арестом за татуировку с изображением «числа зверя» — 666. Этот пример особенно показателен, так как демонстрирует, что даже личные, казалось бы, не предназначенные для публичного обозрения символы, если они попадают в поле зрения правоохранительных органов, могут стать причиной задержания и дальнейших разбирательств. Все эти случаи происходят на фоне важного юридического события: 23 июля 2025 года Верховный суд Российской Федерации принял решение о запрете деятельности «Международного движения сатанизма»*. Это решение было инициировано и поддержано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой, что подчеркивает государственный уровень обеспокоенности данной проблемой. Важно понимать, что ответственность в России грозит не только за прямое участие в деятельности запрещённых организаций, но и за публикацию и демонстрацию соответствующей символики. Это означает, что любые действия, связанные с распространением этих знаков, будь то в интернете, в личных вещах или в публичном пространстве, могут быть расценены как правонарушение. Следует также отметить, что движение, признанное экстремистским, теперь включено в список террористических организаций, что ещё больше ужесточает правовые рамки и последствия за любое взаимодействие с ним или его атрибутикой. Таким образом, российское законодательство и правоприменительная практика демонстрируют жёсткий подход к пресечению распространения сатанинской символики, рассматривая её как угрозу общественной безопасности и правопорядку. Следить за последними событиями в России и мире, а также за новостями, связанными с правовыми аспектами, можно в разделе «Последние новости» на портале Life.ru. *Данное движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации, а также внесено в перечень террористических организаций, что подразумевает максимально строгие меры пресечения и наказания за любую связанную с ним деятельность и пропаганду





