Сильная магнитная буря G3 может охватить Землю вечером 4 июня

Вслед за серией солнечных вспышек 3‑го июня ожидается объединение нескольких облаков плазмы в гигантскую структуру, которая, по прогнозам, пройдет мимо Земли, вызывая геомагнитные возмущения уровня G3. Учёные считают, что такое явление может стать одним из самых сильных в 2026 году.

Москва, 4 июня - по информации АиФ‑Москва, в вечернее время 4‑го июня к Земле может подойти сильная и продолжительная магнитная буря уровня G3. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) объясняют появление возмущения тем, что после серии мощных солнечных вспышек 3‑го июня в космос было выброшено несколько облаков плазмы.

Вспышки произошли с интервалом примерно в десять часов, однако их выбросы в последствии объединятся, образовав огромную структуру, длина которой может достичь 200 миллионов километров. Более поздние потоки догонят более ранние, и образующаяся плазменная волна будет двигаться к нашей планете





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