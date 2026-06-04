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Сильная магнитная буря G3 может охватить Землю вечером 4 июня

Наука И Техника News

Сильная магнитная буря G3 может охватить Землю вечером 4 июня
Магнитная БуряСолнечная ПлазмаГеомагнитные Возмущения
📆6/4/2026 6:23 AM
📰aifonline
15 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 26% · Publisher: 68%

Вслед за серией солнечных вспышек 3‑го июня ожидается объединение нескольких облаков плазмы в гигантскую структуру, которая, по прогнозам, пройдет мимо Земли, вызывая геомагнитные возмущения уровня G3. Учёные считают, что такое явление может стать одним из самых сильных в 2026 году.

Москва, 4 июня - по информации АиФ‑Москва, в вечернее время 4‑го июня к Земле может подойти сильная и продолжительная магнитная буря уровня G3. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) объясняют появление возмущения тем, что после серии мощных солнечных вспышек 3‑го июня в космос было выброшено несколько облаков плазмы.

Вспышки произошли с интервалом примерно в десять часов, однако их выбросы в последствии объединятся, образовав огромную структуру, длина которой может достичь 200 миллионов километров. Более поздние потоки догонят более ранние, и образующаяся плазменная волна будет двигаться к нашей планете

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Магнитная Буря Солнечная Плазма Геомагнитные Возмущения Прогноз Погоды В Космосе Уровень G3

 

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