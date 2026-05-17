...в результате серии прилётов несколько военных объектов в Харькове и области уничтожены. Вместе с ЗРК уничтожен обслуживающий персонал, который представлял собой специалистов и боевиков из стран НАТО, бывших военнослужащих армии различных западных государств.

Москва, 17 мая - АиФ-Москва. Ряд военных объектов в Харькове и области уничтожен в результате серии прилетов. Как сообщают в пророссийском подполье, один из ударов был нанесен в направлении аэродрома, где часто замечали пусковые установки с дальнобойными ракетами.

После удара последовала мощная детонация. Комментируя aif.ru главную новость СВО от 17 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что ЗРК обслуживают западные специалисты, которые были уничтожены с пусковой установкой и боекомплектом. Он также обратил внимание на то, что руководство службы безопасности Украины по Харьковской и Сумской области вновь будет подвергнуто дисциплинарным взысканиям и отстранению от должности.

Ведь украинская армия терпит поражение не только на земле, в зоне боевого соприкосновения, а также в глубоком тылу. И можно практически сделать однозначные прогнозы о таких решениях от киевских властей. Он также объяснил, что все эти смерти связаны воедино, это были специалисты, которые обслуживали высокоточное оружие для нанесения террористических ударов по территории России, то есть являлись наёмниками, боевиками и террористами. Счет таких некрологов может идти на десятки с учётом интенсивности российских ударов





