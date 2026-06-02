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Силы ПВО Кувейта отразили атаку беспилотников и рает ночью

Международные Новости News

Силы ПВО Кувейта отразили атаку беспилотников и рает ночью
КувейтПВОХуситы
📆6/2/2026 10:53 PM
📰РИА Новости
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Армия Кувейта сообщила об успешном перехвате вражеских целей системами противовоздушной обороны в ночь на 3 июня 2024 года. Взрывы, слышимые жителями, были связаны с работой ПВО, что предотвратило возможный ущерб. Инцидент произошёл на фоне региональной напряжённости, связанной с действиями хуситов, и подчёркивает необходимость укрепления обороноспособности страны для защиты критической инфраструктуры.

В ночь с 2 на 3 июня 2024 года кувейт ские силы противостояли атакам, направленным на территорию страны. По сообщению Генерального штаба армии Кувейт а, размещённому в социальной сети X, военные системы противовоздушной обороны ( ПВО ) были задействованы для перехвата вражеских ракет и беспилотников.

В заявлении подчёркивается, что любые взрывы, которые могли слышать жители, вызваны именно работой ПВО, а не прямым попаданием целей. Данный инцидент произошёл на фоне региональной напряжённости, связанной с продолжающимся конфликтом в Йемене и активизацией действий хуситов, которые неоднократно заявляли о готовности наносить удары по объектам в странах Персидского залива. Кувейт, будучи ключевым нефтедобывающим регионом и союзником западных стран, традиционно остаётся потенциальной мишенью для таких атак.

Представители армии Кувейта не уточнили количество перехваченных drones и ракет, однако сообщили, что система ПВО сработала эффективно, предотвратив любые потери среди гражданского населения и повреждения инфраструктуры. Эта перехваченная атака стала частью серии инцидентов в регионе за последние месяцы, когда хуситы, поддерживаемые Ираном, предпринимают попытки ударов по судам и объектам в Красном море и за его пределами, заявляя об ответе на действия Израиля и его союзников.

Критики отмечают, что хотя кувейтская ПВО продемонстрировала способность защищать воздушное пространство, постоянная угроза делает необходимым укрепление обороноспособности и координацию с международными партнёрами, включая США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Событие также вызвало дискуссию о готовности систем ПВО в регионе противостоять современным видам угроз, включая прицельные удары беспилотников и крылатых ракет, которые дешевле и доступнее для нерегулярных формирований.

Власти Кувейта призвали население сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации, предупредив о возможных дальнейших инцидентах в связи с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке. Аналитики считают, что подобные атаки могут быть направлены на дестабилизацию экономики region, воздействуя на нефтяные терминалы и логистические hub, что в свою очередь влияет на мировые цены на энергоносители. Однако конкретных данных о целях атаки или возможном ущербе не поступало.

Инцидент освещён в международных СМИ, где отмечают, что Кувейт исторически поддерживает баланс между различными политическими силами в регионе, но в последние годы усилил сотрудничество с Западом в вопросах безопасности. В ответ на угрозы, министерство обороны Кувейта, по неподтверждённым данным, рассматривает возможность закупки дополнительных систем ПВО, включая современные комплексы Patriots и другие технологии для защиты воздушного пространства.

Подводя итог, можно констатировать, что ночная напряжённость в небе над Кувейтом отражает более широкий кризис в Персидском заливе, где действия негосударственных акторов создают постоянные вызовы для суверенитета и стабильности стран региона. Пока официальные лица не предоставили деталей о возможных источниках атаки, многие эксперты предполагают участие проиранских групп, стремящихся оказать давление на страны, поддерживающие Израиль. В ближайшие дни ожидаются комментарии от международного сообщества, в том числе ООН и ключевых государств, по поводу эскалации в регионе.

Кувейт, как участник коалиции, ведущей операции в Йемене,以前 считался мишенью для репрессалий, и данный инцидент подтверждает, что угроза остаётся актуальной. Таким образом, ситуация требует как местных, так и глобальных ответных мер для предотвращения дальнейшей дестабилизации, которая может иметь долгосрочные последствия для энергетической безопасности и геополитического баланса на Ближнем Востоке

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Кувейт ПВО Хуситы Ближний Восток Беспилотники

 

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