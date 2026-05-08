Силы ПВО уничтожили 4 БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках ВСУ в небе над Севастополем. Кроме того, Минобороны России сообщило о сбитых 95 украинских дронов за четыре часа.

Силы противовоздушной обороны ( ПВО ) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата ( БПЛА ) Вооруженных сил Украины ( ВСУ ) в небе над Севастополем. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента", — говорится в его сообщении в Telegram-канале. Развожаев добавил, что в результате инцидента повреждений гражданских объектов нет.

Атака клоуна: Зеленский сорвал собственный режим тишины Дронами бьют в основном по гражданскому населению — на удары БПЛА в апреле пришлось почти 85% пострадавших мирных жителей В Минобороны 8 мая сообщили, что силы ПВО сбили 95 украинских дронов над территорией России за четыре часа. Беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями. Кроме того, дроны перехватили над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над Азовским и Черным морями





