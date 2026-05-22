Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 217 украинских БПЛА над Россией

В ночь на 22 мая силы ПВО сбили 217 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. Атаке подверглись 18 субъектов, в том числе Московский регион и Санкт-Петербург. В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, в результате чего пострадал мужчина. Он госпитализирован и, по оценке медиков, находится в тяжёлом состоянии.

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, в результате чего пострадал мужчина. Он госпитализирован и, по оценке медиков, находится в тяжёлом состоянии. Минивсом ночью дежурные средства ПВО уничтожили 217 украинских БПЛА самолётного типа над 18 регионами России. Об этом утром 22 мая сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом. В оперштабе Белгородской области заявили, что ночью в районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. В результате удара пострадал мужчина — его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног.

"По оценке медиков, пострадавший в тяжёлом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается", — добавили в штабе. Транспортное средство также повреждено. В Брянской области отразить массированную атаку помоgli мобильно-огневые группы бригады "БАРS-Брянск" и спецподразделения Росгвардии, уточнили в региональном правительстве.

Над регионом сбито 19 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, на местах падения БПЛА работают оперативные и экстренные службы. Между тем ночью в целях обеспечения безопасности временно было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. В 06:30 мск губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о снятии всех ограничений





