За ночь российские силы ПВО уничтожили 334 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. В Минобороны РФ сообщили о перехвате всех атаковавших БПЛА. Глава Ярославской области отметил, что РЭБ предотвратила атаку на регион, а фрагменты сбитых дронов могут быть использованы для следствия.

За ночь силы противовоздушной обороны ( ПВО ) России сбили 334 украинских беспилотных летательных аппарата ( БПЛА ) над несколькими регионами страны. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. В сообщении уточняется, что атака была отражена дежурными средствами ПВО, которые перехватили и уничтожили все 334 беспилотника самолетного типа. В то же время глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили атаку украинских БПЛА на регион.

Он отметил, что на территории области могут находиться важные для следствия фрагменты сбитых беспилотников, которые могут быть использованы для расследования инцидента. В контексте продолжающихся боевых действий на Украине российские военные также рассказали о тактике, которую используют при штурме укрепленных позиций противника. В частности, они применяют беспилотники и малые группы для нейтрализации бетонных укрытий. Это позволяет минимизировать потери среди личного состава и эффективно продвигаться на фронте.

В свою очередь, украинские власти пока не прокомментировали информацию о массовой атаке БПЛА на территории России. Однако ранее сообщалось о нескольких попытках украинских сил нанести удары по объектам на территории РФ с использованием беспилотников. В ответ российские военные усилили меры по защите воздушного пространства и продолжают совершенствовать системы противовоздушной обороны





